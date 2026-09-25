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Milei celebró la aprobación de la reforma del Banco Central: "Comienza el fin de la inflación"
El Presidente celebró la aprobación en el Senado de la reforma de la Carta Orgánica. El proyecto deberá volver a Diputados por los cambios introducidos.
El presidente Javier Milei celebró la aprobación en el Senado de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y aseguró que la iniciativa representa el comienzo del camino para terminar con la inflación en la Argentina.
“Comienza el fin de la inflación. VLLC”, publicó el mandatario en sus redes sociales luego de que la Cámara alta avalara el proyecto impulsado por el Gobierno. Milei acompañó además una publicación de la senadora Patricia Bullrich, quien destacó el avance de la propuesta.
La iniciativa obtuvo 46 votos afirmativos y 22 negativos en la votación en general. Sin embargo, todavía no quedó convertida en ley: como el Senado introdujo modificaciones al texto aprobado previamente por Diputados, deberá regresar ahora a la Cámara baja para una nueva revisión.
Uno de los principales cambios impulsados por el oficialismo establece que el Banco Central tenga como objetivo central preservar el valor de la moneda. A su vez, el proyecto prohíbe expresamente el financiamiento directo o indirecto del Tesoro Nacional, por lo que la autoridad monetaria no podría recurrir a adelantos transitorios ni comprar títulos públicos de manera directa en el mercado primario.
La reforma también impide transferir al Tesoro ganancias contables o aquellas originadas por diferencias de cambio. Según el texto, los resultados del BCRA deberán destinarse prioritariamente a compensar pérdidas acumuladas, recomponer su patrimonio o cancelar deuda pública.
Durante el debate, el Senado modificó además el mecanismo previsto para la designación y remoción de las autoridades del organismo. La versión aprobada establece que esos procedimientos requerirán mayoría absoluta en la Cámara alta, dejando de lado la exigencia de dos tercios de ambas cámaras contemplada en el proyecto que había salido de Diputados.
Desde el oficialismo sostienen que las modificaciones buscan fortalecer la independencia del Banco Central y evitar que futuros gobiernos utilicen la emisión monetaria para financiar el déficit. Sectores de la oposición, en cambio, cuestionaron distintos puntos de la iniciativa, entre ellos las facultades vinculadas con las reservas internacionales y el alcance de los cambios introducidos en la Carta Orgánica.
El proyecto había sido anunciado formalmente por Milei a fines de julio y obtuvo media sanción de Diputados durante agosto. Con los cambios incorporados este jueves por el Senado, la discusión volverá ahora a la Cámara baja, que deberá definir la redacción definitiva.
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