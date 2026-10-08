El municipio creó herramienta para financiar obras de asfalto, cordones cuneta y veredas

El intendente Federico Susbielles presentó el Programa de Fomento de Consorcios Vecinales para la Realización de Infraestructura Urbana, una iniciativa que permitirá a los vecinos financiar obras de pavimentación, cordón cuneta y veredas mediante planes de pago de entre 12 y 20 cuotas.

La propuesta está dirigida principalmente a sectores de Bahía Blanca donde los propietarios tienen capacidad para afrontar los costos de las mejoras y venían solicitando una herramienta de estas características.

Durante la presentación, el jefe comunal explicó que el asfaltado de una cuadra de características habituales, con 20 frentistas, tendrá un costo aproximado de $485.000 mensuales por propietario si se financia en 12 cuotas, o de $335.000 si se opta por un plan de 20 pagos.

Los valores corresponden a una obra con una carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor, mientras que el costo total de pavimentación de una cuadra convencional se ubica entre 85 y 90 millones de pesos cuando también es necesario construir el cordón cuneta.

"Está pensado para un sector de la ciudad que viene solicitando este tipo de modalidad. En la primera parte se va a hacer con el 100% de adhesión de vecinos", señaló Susbielles.

El programa contempla la participación de empresas constructoras, entidades bancarias y el Municipio, que tendrá a su cargo la elaboración de los proyectos técnicos y la supervisión de los trabajos.

"Trabajando con estos sectores logramos generar un programa que por un lado garantiza un precio acorde de parte de las empresas de la construcción y después a través de entidades bancarias logramos financiamiento de 12 a 20 cuotas", explicó.

En esta primera etapa participarán los bancos Provincia, Nación, Macro y Credicoop, que ofrecerán distintas alternativas crediticias para los propietarios interesados.

Los vecinos podrán consultar las condiciones de financiación a través de la plataforma Mi Bahía, donde también tendrán la posibilidad de ingresar su domicilio para que personal municipal se comunique con ellos.

Además, se habilitará una línea de WhatsApp y se realizarán reuniones informativas diarias en el Salón Blanco del Palacio Municipal durante las primeras semanas de implementación.

"Hay más de 120 mil bahienses que ya tienen descargada la plataforma y la aplicación. Ahí pueden consultar el financiamiento de cada uno de los bancos y con solamente poner su dirección ya van a ser contactados de parte del municipio", detalló el intendente.

El antecedente de 2001 y la falta de financiamiento nacional

Susbielles indicó que la iniciativa surgió a partir de los pedidos de vecinos y sociedades de fomento, especialmente de barrios ubicados en el sector norte de la ciudad.

En ese sentido, recordó que una modalidad similar se había implementado durante la gestión de Jaime Linares, en medio de la crisis económica. "Muchos hacían referencia a la época de 2000 y 2001, que también era una etapa financiera complicada y que el gobierno municipal de Jaime Linares lo había hecho con éxito", sostuvo.

El jefe comunal también repasó las obras realizadas durante su administración y aseguró que el Municipio ejecutó más de 700 cuadras de asfaltado y reasfaltado en casi tres años.

Explicó que esas intervenciones estuvieron orientadas principalmente a resolver necesidades logísticas, mejorar conexiones con establecimientos educativos y reparar sectores afectados por la inundación.

"Hemos hecho más de 700 cuadras en el Estado municipal, de asfaltado y reasfaltado en estos casi tres años. Pero está vinculado a temas hoy logísticos, temas estructurales que han tenido que ver con los daños que sufrimos con la inundación, troncales, conexiones con escuelas, con jardines de infantes", manifestó.

Por otra parte, cuestionó la ausencia de financiamiento del Gobierno nacional para la ejecución de infraestructura urbana. "Desde que comenzó la gestión de Milei, Nación ha hecho cero obra pública en la ciudad, cero cuadra de asfalto", afirmó.

Susbielles aseguró que históricamente los mayores aportes para este tipo de intervenciones provinieron de la administración nacional, independientemente de su orientación política, y destacó que actualmente las obras se sostienen mediante recursos municipales, provinciales y acuerdos con el sector privado.

Finalmente, remarcó que la participación del Municipio permitirá garantizar las condiciones técnicas de los trabajos, aunque el financiamiento estará a cargo de los propietarios que adhieran al programa.

"El municipio lo que va a hacer, obviamente, es controlar, hacer los proyectos técnicos y controlar que la obra sea de una calidad acorde a lo que se compromete", concluyó.

Pasos para la implementación del programa

Inscripción digital: Los vecinos interesados deberán registrarse a través del portal Mi Bahía para solicitar obras de pavimento, cordón cuneta o construcción/reparación de veredas. Presupuesto técnico: Una vez que el 100% de los frentistas de una cuadra se hayan completado en la plataforma, el Municipio enviará el detalle técnico a la Cámara de la Construcción para la elaboración del presupuesto correspondiente. Financiación y pago: Con el presupuesto asignado, cada vecino podrá optar por pago al contado o elegir entre las líneas de crédito acordadas con las entidades bancarias participantes, según las normativas de cada institución. El acuerdo final se formaliza entre la empresa, el vecino y el banco. Mesa de trabajo técnica: Se conformará un equipo integrado por la Secretaría de Obras Públicas, la Cámara de la Construcción y, según la necesidad de la obra, las empresas prestadoras de servicios (Vialidad, EDES, gas, telefonía, cable, etc.). Mesa de seguimiento comercial: Se creará un espacio abocado a la difusión, atención personalizada, reuniones con sociedades de fomento y entidades financieras, y el seguimiento administrativo general. Acompañamiento personalizado: Tras la inscripción, un promotor del programa se pondrá en contacto con los vecinos para avanzar con la propuesta y coordinar una reunión informativa general.

*Para atención y consultas: enviar WhatsApp al 291-4273947

*Reuniones presenciales: Lunes a viernes de 18:00 a 19:00 hs en el Salón Héroes de Malvinas (Palacio Municipal).