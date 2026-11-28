El presidente Javier Milei avanzó con la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación hasta fines de diciembre, luego de una intensa actividad parlamentaria que dejó varios proyectos impulsados por el oficialismo con media sanción.

Entre las prioridades de la Casa Rosada se encuentra la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y la aprobación definitiva del Presupuesto nacional para el próximo año.

En cuanto a la reforma electoral, el Gobierno consiguió el jueves el respaldo del Senado con 43 votos a favor y 29 en contra. La iniciativa deberá ser abordada ahora por la Cámara de Diputados.

En paralelo, el Ejecutivo buscará revertir en la Cámara Alta el incremento de los fondos destinados a las universidades nacionales que logró introducir la oposición durante el tratamiento del Presupuesto 2027.

La propuesta original del oficialismo contemplaba una partida de $7,35 billones para las casas de altos estudios, mientras que Diputados aprobó elevar esa cifra a $11 billones, en línea con el reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La modificación obtuvo 138 votos afirmativos, 109 negativos y 4 abstenciones, en lo que representó uno de los principales reveses legislativos del Gobierno durante la última jornada parlamentaria.

Desde la Casa Rosada sostienen que el incremento de los recursos compromete el equilibrio fiscal, por lo que iniciaron negociaciones para modificar el artículo en el Senado y evitar recurrir a un eventual veto presidencial.

En caso de prosperar esos cambios, el Presupuesto deberá regresar a la Cámara de Diputados, en un escenario que podría extender las negociaciones parlamentarias hasta los últimos días del año.