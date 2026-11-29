River golpeó primero y tuvo la chance de ampliar la diferencia, pero se fue al descanso con una ventaja mínima. El equipo de Leonardo Ponzio salió decidido a imponer condiciones en Córdoba, presionó a Instituto desde el arranque y encontró la apertura del marcador a través de Gonzalo Montiel. Sin embargo, cuando parecía tener todo servido para dar un paso importante hacia la clasificación, Sebastián Driussi falló un penal y dejó con vida a la Gloria. Así, el Millonario se fue al entretiempo 1-0 arriba, en un primer tiempo en el que fue superior, aunque no logró capitalizar todas sus oportunidades. En el complemento, River volvió a generar un montón de ocasiones de gol, pero le falló la puntería. Además, Thiago Almada erró un penal a minutos del final.

EN UN PARTIDO AGÓNICO, INDEPENDIENTE ELIMINÓ A VÉLEZ POR PENALES

El Rojo fue más que el Fortín, pero por falta de eficacia y por Marchiori festejó recién en la tanda. El equipo de Viera ahora visitará a River en la semi.