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Calor agobiante y alerta amarilla por tormentas: la máxima llegaría a 37 grados
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias hacia la tarde y la noche del sábado. El domingo continúan las temperaturas de verano.
El último fin de semana de noviembre estará marcado por las elevadas temperaturas y la inestabilidad en Bahía Blanca y la región, con una alerta amarilla por tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este sábado.
De acuerdo con el último reporte del organismo, actualizado a las 6:17, la jornada tendrá una mínima de 20 grados y una máxima de 37, mientras que la probabilidad de precipitaciones oscilará entre el 40 y el 70% durante la tarde y la noche.
El viento soplará inicialmente del norte, rotará al este durante la tarde y al sudeste hacia la noche, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora.
El meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis, explicó que la combinación de las altas temperaturas y la humedad propiciará la formación de tormentas, principalmente entre las 14 y las 16.
El especialista aclaró que las precipitaciones podrían ser intensas, aunque muy localizadas, por lo que no necesariamente afectarán a todos los sectores comprendidos por la alerta.
Respecto de la Noche de los Museos, prevista para este sábado entre las 19 y la medianoche, De Benedictis estimó que las condiciones tenderían a mejorar hacia el cierre de la jornada, aunque el último reporte del SMN mantiene la previsión de tormentas durante la noche.
La alerta comprende las zonas costeras de Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Villarino y Monte Hermoso.
Para el domingo se espera otra jornada de intenso calor, con una mínima de 21 grados y una máxima de 36, según el pronóstico oficial. El cielo permanecería despejado durante las primeras horas, mientras que por la tarde podrían desarrollarse nuevas tormentas aisladas. La advertencia meteorológica volvería a regir durante la noche, según el reporte del viernes.
En Monte Hermoso y Sierra de la Ventana se esperan condiciones similares, con predominio del viento norte y temperaturas elevadas. En la localidad balnearia la máxima podría alcanzar los 34 grados, mientras que en la comarca serrana sería algo menor la probabilidad de precipitaciones, según De Benedictis.
El alivio térmico llegaría el lunes, cuando la máxima descendería a 28 grados, en tanto que para el martes se esperan 26 y para el miércoles apenas 22 grados, de acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional.
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