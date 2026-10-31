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El Municipio estima aumento de hasta 120% en la boleta del gas tras la exclusión de la Zona Fría
El intendente Susbielles detalló las consecuencias de la reglamentación de la norma que excluyó a la ciudad.
El Municipio de Bahía Blanca estima que las facturas de gas se incrementarán hasta un 120% luego de que la ciudad fuera excluida del beneficio de la Zona Fría, de acuerdo con el intendente Federico Susbielles.
"Lamentablemente, me quedé corto. No es el 90% más que vamos a pagar. Todas las facturas van a estar sobre el 110% o el 120%. Lo hizo Milei. Lo encubrieron los dirigentes libertarios", dijo en un video que publicó en sus redes sociales a propósito de la reglamentación de la norma que excluyó a la ciudad.
Susbielles explicó que ese aumento se debe a que "no se subsidian más ni los costos fijos, ni la distribución, ni el transporte de gas, ni los impuestos básicos, pero además, el Gobierno nacional bajó el subsidio focalizado a 20%". A esto se suma que, si un hogar excede el consumo mensual de 90 metros cúbicos, el exceso se paga a tarifa plena.
"¿Cuánto consumimos los bahienses en promedio? Un jubilado, un docente, una familia de clase media. Va entre los 300 y los 500 metros cúbicos en invierno", agregó.
Susbielles señaló que desde su despacho continuarán exigiendo que la ciudad forme parte de la Zona Fría: "Esperamos con respeto una respuesta de la justicia federal a nuestro reclamo. Pero voy a decirlo una y mil veces. Bahía Blanca es Zona Fría y la vamos a seguir defendiendo".
¡Un fuerte golpe al bolsillo para todos los bahienses! Lamentablemente teníamos razón, e incluso nos quedamos cortos. Todas las familias se verán fuertemente afectados por la exclusión de nuestra ciudad del régimen de Zona Fria para la tarifa de gas. En una ciudad donde el gas es indispensable para calefaccionarnos durante el invierno y los consumos son más que el doble que el promedio de lps hogares argentinos, somos claramente discrimados por el gobierno nacional. Seguiremos reclamando y trabajando para recuperar por ley lo que por derecho nos corresponde. Bahía Blanca es Zona Fría 🔥— Federico Susbielles (@fsusbielles) October 31, 2026
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