El Municipio estima aumento de hasta 120% en la boleta del gas tras la exclusión de la Zona Fría

El Municipio de Bahía Blanca estima que las facturas de gas se incrementarán hasta un 120% luego de que la ciudad fuera excluida del beneficio de la Zona Fría, de acuerdo con el intendente Federico Susbielles.

"Lamentablemente, me quedé corto. No es el 90% más que vamos a pagar. Todas las facturas van a estar sobre el 110% o el 120%. Lo hizo Milei. Lo encubrieron los dirigentes libertarios", dijo en un video que publicó en sus redes sociales a propósito de la reglamentación de la norma que excluyó a la ciudad.

Susbielles explicó que ese aumento se debe a que "no se subsidian más ni los costos fijos, ni la distribución, ni el transporte de gas, ni los impuestos básicos, pero además, el Gobierno nacional bajó el subsidio focalizado a 20%". A esto se suma que, si un hogar excede el consumo mensual de 90 metros cúbicos, el exceso se paga a tarifa plena.

"¿Cuánto consumimos los bahienses en promedio? Un jubilado, un docente, una familia de clase media. Va entre los 300 y los 500 metros cúbicos en invierno", agregó.

Susbielles señaló que desde su despacho continuarán exigiendo que la ciudad forme parte de la Zona Fría: "Esperamos con respeto una respuesta de la justicia federal a nuestro reclamo. Pero voy a decirlo una y mil veces. Bahía Blanca es Zona Fría y la vamos a seguir defendiendo".