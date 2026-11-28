Bahía Blanca tendrá este domingo otra jornada de intenso calor, luego de un viernes y un sábado con temperaturas considerablemente superiores a las habituales para noviembre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una máxima de 36 grados y condiciones de inestabilidad a partir de la tarde.

De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura mínima será de 21 grados, con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y algo nublado por la mañana, cuando los registros térmicos rondarán los 26 grados.

Para la tarde se prevén tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%, mientras que durante la noche se esperan tormentas fuertes, con probabilidades de lluvias de entre el 40% y el 70%.

El viento soplará del noroeste durante la primera mitad de la jornada y rotará hacia el norte por la tarde, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

En Monte Hermoso se espera una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 36, mientras que en Sierra de la Ventana los registros oscilarán entre los 18 y 34 grados. En ambos destinos turísticos se prevé una mañana con escasa nubosidad, tormentas aisladas durante la tarde y tormentas fuertes hacia la noche, con probabilidades de precipitaciones de entre el 40% y el 70% y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Alerta amarilla por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas en distintos sectores de la región para la noche de este sábado y la del domingo. En el caso de Bahía Blanca, la advertencia corresponde a la noche del domingo, al igual que para Monte Hermoso y las zonas costeras de Coronel Dorrego, Coronel Rosales y Villarino. En el sector serrano, la alerta también comprende la noche del sábado.

Los fenómenos podrían estar acompañados por precipitaciones intensas en cortos períodos, caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Se estiman precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados puntualmente.

Temperaturas excepcionales para noviembre

Bahía Blanca se ubicó durante las últimas jornadas entre las ciudades más calurosas del país. El viernes encabezó el ranking de temperaturas del SMN a las 15, con 37,2 grados, y posteriormente alcanzó una máxima de 37,5 grados y este sábado a las 14 marcaba 36,5 grados, nuevamente como la más calurosa del país.

Según las estadísticas climatológicas del organismo correspondientes al período 1991-2020, la temperatura máxima promedio de noviembre en Bahía Blanca es de 26 grados, es decir, 11,5 grados por debajo del registro del viernes. La marca también superó ampliamente la máxima promedio de enero, de 31,2 grados.

En comparación con el mismo mes del año pasado, los registros también resultan elevados. De acuerdo con los datos diarios del SMN, la temperatura más alta de noviembre de 2025 en Bahía Blanca fue de 34,7 grados, registrada el día 26, es decir, 2,8 grados menos que la máxima de este viernes.