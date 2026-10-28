Comenzó la demolición del histórico puente ferroviario que obstruía el Canal Maldonado

Este miércoles comenzó la demolición del histórico puente ferroviario inglés ubicado sobre el Canal Maldonado, a metros de calle Don Bosco. La estructura, que tenía más de 120 años de antigüedad, representaba uno de los principales obstáculos para el escurrimiento del agua y tuvo un papel crítico durante la trágica inundación del 7 de marzo de 2025.

Desde el lugar, el intendente Federico Susbielles y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, dialogaron con La Brújula 24 y brindaron detalles sobre una intervención considerada fundamental para la reconstrucción de la infraestructura hidráulica de la ciudad.

“Hoy es un día muy importante porque en la planificación de esta refuncionalización del Maldonado, que implica triplicar el tamaño de este canal, esta era una etapa fundamental”, expresó Katopodis.

El funcionario provincial recordó las consecuencias que provocó la antigua estructura en la inundación, cuando vehículos, árboles y materiales arrastrados por la corriente quedaron atascados en el cruce, dificultando todavía más la circulación del agua. “Era fundamental poder demolerlo. Se construyó un puente ferroviario provisorio y se está demoliendo entre hoy y mañana. Entre hoy y mañana no va a quedar nada de este puente inglés construido en 1905”, aseguró.

Además, confirmó que una vez finalizada la remoción comenzará la construcción del nuevo puente ferroviario definitivo, que será financiado por el gobierno bonaerense. “El presupuesto de la Provincia incluye los quince puentes carreteros y el puente ferroviario nuevo”, precisó Katopodis, quien explicó que la intervención forma parte del proyecto de ampliación de seis kilómetros del Canal Maldonado.

Por su parte, Susbielles calificó la jornada como un momento trascendental para la ciudad y cuestionó la falta de intervenciones sobre una infraestructura que desde hacía décadas presentaba dificultades para el drenaje. “Es un día muy importante, yo creo que es un hito en la reconstrucción de la ciudad. La remoción de este tapón, de este embudo, también marca un poco la inacción que tuvo Bahía Blanca en las últimas décadas”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que el puente ferroviario fue construido en 1905, mientras que el canal data de la década de 1940. “Siempre se supo que acá había un cuello de botella, que había un embudo, nunca se hizo nada. Cuando uno no hace nada durante mucho tiempo, no toma decisiones, no planifica, no hace obras, está mucho más expuesto”, afirmó.

El jefe comunal destacó que el objetivo no es simplemente recuperar la infraestructura dañada por la inundación, sino avanzar hacia un sistema que brinde mayor protección frente a futuros fenómenos climáticos. “El canal con su nuevo diseño va a poder evacuar un 300% más de lo que evacuaba en la actualidad”, señaló, y explicó que la luz del nuevo puente pasará de 18 a 26 metros, lo que permitirá ampliar considerablemente el espacio disponible para el paso del agua.

Susbielles también brindó precisiones sobre el avance de la primera etapa de obras. Según indicó, el puente de Pampa Central presenta un 90% de ejecución, mientras que el de Don Bosco alcanza el 50%.

Katopodis, en tanto, pidió paciencia a los vecinos ante la magnitud de los trabajos y aseguró que se trata de una transformación pensada para las próximas décadas. “Sabemos que la gente de Bahía está con mucha preocupación, sabemos que la sociedad está cargada de desconfianza. Son obras muy complejas, muy largas, que hay que hacerlas bien”, manifestó.

El ministro remarcó que el proyecto también contempla espacios verdes, iluminación, escalinatas y sectores recreativos a lo largo del canal, con la intención de integrar sectores de la ciudad históricamente separados por esa infraestructura.

La demolición comenzó luego de que, a mediados de octubre, se instalara un puente metálico provisorio que permite mantener la circulación ferroviaria mientras se ejecutan las tareas. Tal como había explicado el secretario municipal de Obras Públicas, Gustavo Trankels, la antigua estructura reducía en un 40% la capacidad de escurrimiento de ese tramo del Maldonado.

Con el retiro definitivo del puente inglés, la reconstrucción del canal avanza sobre uno de los puntos más críticos que quedaron expuestos durante la inundación, en el marco de una obra que busca modificar de manera integral la capacidad de drenaje de Bahía Blanca.