Villa Mitre estuvo muy cerca de arrancar la gira con una sonrisa, pero terminó sufriendo una derrota increíble en Venado Tuerto. El equipo bahiense cayó 81-79 ante Centenario, luego de igualar en 75 durante el tiempo regular y disputar un suplementario que terminó favoreciendo al conjunto local.

El Tricolor tuvo el control de gran parte del encuentro, llegó a manejar una diferencia de 10 puntos y se mantuvo al frente durante prácticamente todo el desarrollo. Sin embargo, no logró sostener la ventaja en los momentos decisivos y terminó pagando caro el cierre.

El equipo de Bahía Blanca había llegado a estar 75-70 arriba cuando restaban 44 segundos, pero Centenario reaccionó, aprovechó las pérdidas del visitante y encontró en Ruiz a uno de sus protagonistas para llevar el partido a la prórroga. En la última jugada del tiempo regular, Villa Mitre tuvo la oportunidad de quedarse con el triunfo, pero no pudo concretar.

En el suplementario, el trámite se volvió más desordenado y parejo. Centenario logró pasar al frente y, en un cierre ajustado, terminó asegurando la victoria por apenas dos puntos.

Álvaro Yarza fue la gran figura de Villa Mitre y terminó con 28 puntos, siendo el máximo anotador del conjunto bahiense.

Además, el encuentro tuvo una interrupción de 19 minutos debido a un corte de energía eléctrica que afectó a la ciudad de Venado Tuerto y al estadio Mateo Migliore.

Villa Mitre no tendrá demasiado tiempo para lamentarse. Este lunes volverá a salir a la cancha para enfrentar a Provincial de Rosario, mientras que el martes cerrará la seguidilla de tres partidos como visitante ante Deportivo Norte de Armstrong.