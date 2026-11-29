Deportes
Villa Mitre se quedó sin premio en el cierre y cayó ante Centenario
El Tricolor tuvo el partido en sus manos, llegó a sacar cinco puntos de ventaja en el último minuto, pero no pudo cerrar la historia y terminó perdiendo 81-79 en suplementario, en Venado Tuerto.
Villa Mitre estuvo muy cerca de arrancar la gira con una sonrisa, pero terminó sufriendo una derrota increíble en Venado Tuerto. El equipo bahiense cayó 81-79 ante Centenario, luego de igualar en 75 durante el tiempo regular y disputar un suplementario que terminó favoreciendo al conjunto local.
El Tricolor tuvo el control de gran parte del encuentro, llegó a manejar una diferencia de 10 puntos y se mantuvo al frente durante prácticamente todo el desarrollo. Sin embargo, no logró sostener la ventaja en los momentos decisivos y terminó pagando caro el cierre.
El equipo de Bahía Blanca había llegado a estar 75-70 arriba cuando restaban 44 segundos, pero Centenario reaccionó, aprovechó las pérdidas del visitante y encontró en Ruiz a uno de sus protagonistas para llevar el partido a la prórroga. En la última jugada del tiempo regular, Villa Mitre tuvo la oportunidad de quedarse con el triunfo, pero no pudo concretar.
En el suplementario, el trámite se volvió más desordenado y parejo. Centenario logró pasar al frente y, en un cierre ajustado, terminó asegurando la victoria por apenas dos puntos.
Álvaro Yarza fue la gran figura de Villa Mitre y terminó con 28 puntos, siendo el máximo anotador del conjunto bahiense.
Además, el encuentro tuvo una interrupción de 19 minutos debido a un corte de energía eléctrica que afectó a la ciudad de Venado Tuerto y al estadio Mateo Migliore.
Villa Mitre no tendrá demasiado tiempo para lamentarse. Este lunes volverá a salir a la cancha para enfrentar a Provincial de Rosario, mientras que el martes cerrará la seguidilla de tres partidos como visitante ante Deportivo Norte de Armstrong.
Villa Mitre se quedó sin premio en el cierre y cayó ante Centenario
River eliminó a Instituto y jugará con Independiente las semifinales
Se esperan 36 grados para este domingo y rige una alerta amarilla por tormentas
"La Tana" vive una historia sin guion con El Peladero como protagonista
Día Mundial de la Respuesta al VIH: en Bahía se harán 23 jornadas de testeo gratuitas
Más Leídas
-
El Tiempo19 horas ago
Calor agobiante y alerta amarilla por tormentas: la máxima llegaría a 37 grados
-
Deportes9 horas ago
Video: pelea entre las dos facciones de la barra de Comercial
-
Uncategorized16 horas ago
Desesperada búsqueda de la chica de 14 años que no regresa a su casa desde el jueves
-
Noticias B18 horas ago
Malvinas: el Tribunal del Mar rechazó el pedido argentino para frenar la explotación petrolera
-
Noticias B19 horas ago
Adiós a los azulejos: la tendencia europea que se impuso en el país
-
Noticias B20 horas ago
Milei convoca a sesiones extraordinarias con las PASO y el financiamiento universitario en la agenda
-
Destacada A8 horas ago
Conducía borracho y chocó contra otro auto: superó el límite del alcoholímetro
-
Noticias B13 horas ago
Aarón necesita cubrir un costoso tratamiento: organizaron un show solidario para ayudarlo