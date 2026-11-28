El próximo martes 1 de diciembre se conmemora en el Día mundial de la respuesta al VIH, y en ese contexto se han organizado diversas actividades como una gran campaña de testeo de VIH y Sífilis, la Secretaría de Salud de Bahía Blanca.

Las jornadas se extenderán durante 5 días, en más de 20 Centros de Salud y Unidades Sanitarias de la ciudad se ofrecerá el test con atención gratuita y por orden de llegada, informó el Municipio en un comunicado.

Además, el mismo martes 1/12, se realizarán dos jornadas de encuentro y concientización en el Centro de Salud Héroes de Malvinas (Caronti 76) y la plaza Rivadavia.

También, en el nuevo vacunatorio municipal ubicado en Belgrano 177, se llevará a cabo una jornada de vacunación de HPV (para niñas y niños de 11 años) y de Hepatitis B (adultos).

El testeo para VIH y sífilis es seguro, confidencial, y el resultado está listo en 15 minutos.

La Municipalidad detalló los días y horarios de atención:

Lunes 30 de noviembre

*9.30 a 14.30 hs: Centro de Salud A. Menghini (25 de Mayo 396. Gral Cerri).

*9 a 13 hs: Unidad Sanitaria 12 de Octubre (Humboldt 3758).

*9 a 13 hs: Unided Sanitaria Aldea Romana (Los Adobes 424).

*14 a 17 hs: Centro de Salud Dharma (Pueblos Canoeros 1680).

Martes 1 de diciembre

*10 a 14 hs: Plaza Rivadavia. También se entregarán preservativos, y habrá un espacio de consejería.

*10 a 16 hs: Centro de Salud Héroes de Malvinas (Caronti 76): habrá testeos, entrega de preservativos, consejería y radio abierta.

*8.30 a 11.30 hs: Centro de Salud Leandro Piñeiro (Adrián Veres y Martin Gil).

*13.30 a 15 hs: La Poderosa (Simon Bolivar y Santa Cruz).

*10 a 15 hs: Unidad Sanitaria Harding Green (Malharro y Marcos Mora).

*9 a 13 hs: Unidad Sanitaria Grünbein (La Rioja 5700).

*8.30 a 12.30 hs: Centro de Salud Leonor N. de Cappelli (Harris 3599, Ing. White).

*18.30 a 20.30 hs: Plaza Cabildo (La Plata y Vieytes, Cabildo).

*8 a 13 hs: Unidad Sanitaria Pedro Pico (Misiones 754).

*8 a 11 hs: Unidad Sanitaria Mariano Moreno (Mendoza 1250).

*9 a 11 hs: Centro Integral de Spurr (Esmeralda 1450).

Miércoles 2 de diciembre

*9 a 13 hs: Unidad Sanitaria Villa Muñiz (Pilcaniyen 259).

*10 a 15 hs: Centro de Salud Milstein (J. B. Baigorria y Los Tamariscos).

Jueves 3 de diciembre

*8 a 11 hs: Unidad Sanitaria Villa Floresta (José Ingenieros 2235).

*9 a 12 hs: Casa Ni un pibe menos por la droga (Hiroshima y Los Tilos).

*9 a 16 hs: Centro de Salud 9 de Noviembre (Leopoldo Marechal 1712).

*9 a 12 hs: Unidad Sanitaria Loma Paraguaya (Félix Frías 850).

*8 a 14 hs: Centro de Salud San Dionisio (Rondeau 2219).

Viernes 4 de diciembre

*15 a 18 hs: Centro Comunitario San Roque (Estomba 2375).

El 1 de diciembre como Día mundial de la respuesta al VIH, fue establecido en 1988 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asamblea General de las Naciones Unidas, para promover la prevención, el diagnóstico temprano, el acceso al tratamiento y la lucha contra el estigma y la discriminación.