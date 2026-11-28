Destacada B
Día Mundial de la Respuesta al VIH: en Bahía se harán 23 jornadas de testeo gratuitas
Las jornadas se extenderán durante 5 días, en más de 20 Centros de Salud y Unidades Sanitarias de la ciudad se ofrecerá el test con atención gratuita.
El próximo martes 1 de diciembre se conmemora en el Día mundial de la respuesta al VIH, y en ese contexto se han organizado diversas actividades como una gran campaña de testeo de VIH y Sífilis, la Secretaría de Salud de Bahía Blanca.
Las jornadas se extenderán durante 5 días, en más de 20 Centros de Salud y Unidades Sanitarias de la ciudad se ofrecerá el test con atención gratuita y por orden de llegada, informó el Municipio en un comunicado.
Además, el mismo martes 1/12, se realizarán dos jornadas de encuentro y concientización en el Centro de Salud Héroes de Malvinas (Caronti 76) y la plaza Rivadavia.
También, en el nuevo vacunatorio municipal ubicado en Belgrano 177, se llevará a cabo una jornada de vacunación de HPV (para niñas y niños de 11 años) y de Hepatitis B (adultos).
El testeo para VIH y sífilis es seguro, confidencial, y el resultado está listo en 15 minutos.
La Municipalidad detalló los días y horarios de atención:
Lunes 30 de noviembre
*9.30 a 14.30 hs: Centro de Salud A. Menghini (25 de Mayo 396. Gral Cerri).
*9 a 13 hs: Unidad Sanitaria 12 de Octubre (Humboldt 3758).
*9 a 13 hs: Unided Sanitaria Aldea Romana (Los Adobes 424).
*14 a 17 hs: Centro de Salud Dharma (Pueblos Canoeros 1680).
Martes 1 de diciembre
*10 a 14 hs: Plaza Rivadavia. También se entregarán preservativos, y habrá un espacio de consejería.
*10 a 16 hs: Centro de Salud Héroes de Malvinas (Caronti 76): habrá testeos, entrega de preservativos, consejería y radio abierta.
*8.30 a 11.30 hs: Centro de Salud Leandro Piñeiro (Adrián Veres y Martin Gil).
*13.30 a 15 hs: La Poderosa (Simon Bolivar y Santa Cruz).
*10 a 15 hs: Unidad Sanitaria Harding Green (Malharro y Marcos Mora).
*9 a 13 hs: Unidad Sanitaria Grünbein (La Rioja 5700).
*8.30 a 12.30 hs: Centro de Salud Leonor N. de Cappelli (Harris 3599, Ing. White).
*18.30 a 20.30 hs: Plaza Cabildo (La Plata y Vieytes, Cabildo).
*8 a 13 hs: Unidad Sanitaria Pedro Pico (Misiones 754).
*8 a 11 hs: Unidad Sanitaria Mariano Moreno (Mendoza 1250).
*9 a 11 hs: Centro Integral de Spurr (Esmeralda 1450).
Miércoles 2 de diciembre
*9 a 13 hs: Unidad Sanitaria Villa Muñiz (Pilcaniyen 259).
*10 a 15 hs: Centro de Salud Milstein (J. B. Baigorria y Los Tamariscos).
Jueves 3 de diciembre
*8 a 11 hs: Unidad Sanitaria Villa Floresta (José Ingenieros 2235).
*9 a 12 hs: Casa Ni un pibe menos por la droga (Hiroshima y Los Tilos).
*9 a 16 hs: Centro de Salud 9 de Noviembre (Leopoldo Marechal 1712).
*9 a 12 hs: Unidad Sanitaria Loma Paraguaya (Félix Frías 850).
*8 a 14 hs: Centro de Salud San Dionisio (Rondeau 2219).
Viernes 4 de diciembre
*15 a 18 hs: Centro Comunitario San Roque (Estomba 2375).
El 1 de diciembre como Día mundial de la respuesta al VIH, fue establecido en 1988 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asamblea General de las Naciones Unidas, para promover la prevención, el diagnóstico temprano, el acceso al tratamiento y la lucha contra el estigma y la discriminación.
Día Mundial de la Respuesta al VIH: en Bahía se harán 23 jornadas de testeo gratuitas
Conducía borracho y chocó contra otro auto: superó el límite del alcoholímetro
Estudiantes perdió ante Palmeiras y se quedó a las puertas de su quinta Copa Libertadores
Olimpo goleó, ganó y ascendió: vuelve a Primera en la Liga del Sur
Video: pelea entre las dos facciones de la barra de Comercial
Más Leídas
-
El Tiempo12 horas ago
Calor agobiante y alerta amarilla por tormentas: la máxima llegaría a 37 grados
-
Amo Viajar24 horas ago
La Abu Viajera: convirtió un Renault 11 en su casa rodante y salió sola a recorrer Argentina
-
Espectáculos20 horas ago
Preocupación por la salud de Luis Ventura: fue internado tras sufrir un pico de presión
-
Uncategorized9 horas ago
Desesperada búsqueda de la chica de 14 años que no regresa a su casa desde el jueves
-
Noticias B12 horas ago
Milei convoca a sesiones extraordinarias con las PASO y el financiamiento universitario en la agenda
-
Noticias A11 horas ago
Malvinas: el Tribunal del Mar rechazó el pedido argentino para frenar la explotación petrolera
-
Noticias B24 horas ago
La Provincia anunció incentivos para impulsar el turismo en verano
-
Noticias B11 horas ago
Adiós a los azulejos: la tendencia europea que se impuso en el país