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El nuevo posteo de Messi tras su despedida: "Ya está todo hecho, gracias Argentina"
El capitán envió un mensaje de agradecimiento luego de vivir una emotiva despedida en el estadio Monumental.
Lionel Messi escribió este jueves un nuevo mensaje en su cuenta de Instagram a modo de balance sobre lo vivido en su partido despedida de la Selección argentina, ocurrido el pasado martes ante Benín en el estadio Monumental.
“Ya está todo dicho. Y ahora, todo está hecho. Y las únicas palabras que me salen del corazón son: Gracias Argentina”, posteó el astro junto a una foto en la que exhibe con sus manos la camiseta especial que se diseñó para el homenaje.
Qué sigue para Messi tras retirarse de la Selección
A los 39 años, el capitán cerró su etapa con la Albiceleste con una noche inolvidable en el Monumental: marcó un gol en el triunfo 3-0 ante Benín y recibió un emotivo homenaje antes y después del partido.
Pero la carrera del 10 continúa. Messi dejó atrás su ciclo con la Selección y ahora volverá a enfocarse en Inter Miami, equipo con el que tiene contrato hasta diciembre de2028. Después de unos días en la Argentina, el rosarino regresó a Estados Unidos por la madrugada para reincorporarse al plantel.
El conjunto de Florida viene de perder 2-1 ante Columbus Crew el 27 de septiembre, partido en el que Messi marcó el empate parcial. Desde entonces, la MLS tuvo un parate por la fecha FIFA que le permitió al delantero viajar al país para vivir su despedida.
Su futuro en Inter Miami
Messi tiene pensado cumplir hasta el final su contrato con Inter Miami. Así, el capitán continuará su carrera en la MLS durante las próximas temporadas, pese a haber cerrado su etapa con la Selección.
El vínculo del rosarino con el conjunto estadounidense se extiende hasta diciembre de 2028, por lo que, si mantiene su decisión, seguirá jugando al máximo nivel y podría disputar partidos con Inter Miami hasta después de cumplir los 40 años.
Fuente: TN
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