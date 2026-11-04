Transporte público: Susbielles apunta a mejorar sistema para recuperar pasajeros

El intendente Federico Susbielles brindó este miércoles nuevos detalles sobre el proyecto de renovación integral del transporte público de Bahía Blanca y reconoció que la cantidad de pasajeros cayó aproximadamente un 15% durante el último año, una situación que atribuyó tanto a los problemas del servicio como al contexto económico.

En una entrevista con Germán Sasso en La Brújula 24, el jefe comunal defendió la iniciativa presentada el martes y aseguró que busca revertir el deterioro del sistema después de 18 años sin una licitación integral.

"La gente viaja mal. Viaja mal", afirmó Susbielles, quien sostuvo que la antigüedad de las unidades, las demoras y la falta de cobertura en distintos barrios contribuyeron a que muchos vecinos dejaran de utilizar los colectivos.

El proyecto contempla la incorporación de al menos un 70% de unidades cero kilómetro, lo que representa alrededor de 116 vehículos sobre una flota de 160, con una antigüedad promedio prevista de tres años.

Además, el Municipio propone mejorar las frecuencias a partir del análisis de más de 2,5 millones de viajes, con mayor cantidad de servicios durante los horarios de mayor demanda, especialmente en los momentos de ingreso y salida de establecimientos educativos y lugares de trabajo.

"Tenés que tener previsibilidad en las frecuencias", remarcó el intendente, quien señaló que la renovación también permitirá ampliar la cobertura hasta alcanzar al 97% de los vecinos y ofrecer una alternativa de transporte a unos 5.000 potenciales usuarios que actualmente no cuentan con un servicio cercano.

Entre los sectores que se beneficiarían con la extensión de los recorridos mencionó Grünbein, San Miguel, Barrio Taxistas, Villa Hipódromo y Milla Mapu, entre otras zonas que experimentaron un importante crecimiento en los últimos años.

Susbielles confirmó que el rediseño contempla una línea menos que en la actualidad, aunque aclaró que se reorganizarán los recorridos y se buscará conservar los trayectos familiares para los pasajeros. También anticipó que las líneas pasarán a identificarse con letras, con una transición pensada para facilitar su reconocimiento.

Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con el precio del boleto. El intendente aclaró que todavía no está definido cuánto pagarán los usuarios, aunque sostuvo que los cálculos iniciales permiten proyectar un costo cercano al actual.

"La ecuación a nosotros nos da hoy un valor muy similar al que tenemos en la actualidad, obviamente con una calidad mejor", expresó. Sin embargo, advirtió que la tarifa definitiva dependerá de las características del sistema que finalmente apruebe el Concejo Deliberante.

También explicó el nuevo mecanismo de pago a las empresas, que dejaría de depender principalmente de la cantidad de pasajeros transportados para pasar a establecerse en función de los kilómetros recorridos y el cumplimiento de las frecuencias.

"El transportista, el dueño de la empresa de colectivos, si cumple con las frecuencias, si cumple con los kilómetros, va a tener garantizado un ingreso", señaló. Según explicó, ese esquema buscará brindar mayor previsibilidad económica y favorecer la inversión en unidades nuevas.

La propuesta incluye además mejoras en las paradas y en las aplicaciones de seguimiento de los colectivos. El intendente precisó que de las aproximadamente 600 paradas existentes en la ciudad, solamente 200 están señalizadas.

En ese sentido, planteó la necesidad de que las aplicaciones informen también los desvíos por obras y cortes de calles, para evitar que los pasajeros esperen colectivos que circunstancialmente modificaron su recorrido.

Sobre las empresas que actualmente prestan el servicio, confirmó que SAPEM continuará funcionando y mantendrá sus líneas, mientras que las transportistas privadas podrán participar del nuevo proceso licitatorio, siempre que cumplan las exigencias establecidas en el pliego.

Por último, Susbielles indicó que el proyecto será enviado esta semana al Concejo Deliberante y expresó su intención de que pueda tratarse antes de finalizar el año.

Una vez aprobado, deberá realizarse la licitación pública, un procedimiento que, según estimó, podría demandar entre dos y tres meses, al que posteriormente se sumará el período necesario para implementar los cambios.

"Nosotros queremos que el primer día que estemos en condiciones de que el vecino viaje mejor, que lo haga", concluyó el intendente, al asegurar que la puesta en marcha del nuevo sistema no estará condicionada por el calendario electoral.