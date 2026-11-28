Noticias A
Adiós a los azulejos: la tendencia europea que se impuso en el país
Los revestimientos tradicionales pierden terreno frente a otras alternativas que combinan modernidad, calidez y facilidad de mantenimiento. Cuáles son los materiales y colores que ganan protagonismo.
Durante décadas, los azulejos fueron uno de los elementos más utilizados en la decoración de las cocinas por su practicidad, resistencia y facilidad de limpieza. Sin embargo, una nueva tendencia que llega desde Europa propone reemplazarlos por materiales que permiten lograr ambientes más modernos y uniformes.
El objetivo es eliminar las divisiones visuales que generan las juntas de los azulejos y conseguir una mayor integración de la cocina con otros sectores de la vivienda, como el comedor y el living.
Según publicó El Cronista, el microcemento, el porcelanato de gran formato y las piedras sinterizadas se posicionan entre las principales alternativas. Estos materiales permiten cubrir grandes superficies, son resistentes a la humedad y requieren poco mantenimiento.
También ganan protagonismo los materiales naturales, como la madera en tonalidades claras, el mármol y el travertino, además de los revestimientos que reproducen la apariencia de la piedra.
Otra de las novedades es la utilización de estucos minerales, acabados a base de cal y microcemento de color, que buscan integrar las paredes con el mobiliario y la arquitectura de la vivienda.
Qué colores se imponen en las cocinas modernas
Las tonalidades intensas también comienzan a perder terreno frente a una paleta más neutra, en la que predominan el beige, el arena, el verde oliva, el arcilla y las combinaciones de gris y beige.
Otro cambio significativo consiste en extender el mismo material de la mesada hacia la pared, reemplazando el tradicional revestimiento antisalpicaduras y generando una mayor sensación de amplitud.
La tendencia responde a una transformación en el uso cotidiano de las cocinas, que dejaron de ser ambientes exclusivamente destinados a la preparación de alimentos para convertirse también en espacios de encuentro y socialización dentro del hogar.
Malvinas: el Tribunal del Mar rechazó el pedido argentino para frenar la explotación petrolera
"Veneno y puñal": nuevo tema de Abel Pintos sobre una profunda historia de desamor
Adiós a los azulejos: la tendencia europea que se impuso en el país
Calor agobiante y alerta amarilla por tormentas: la máxima llegaría a 37 grados
Liga del Sur: Comercial y Olimpo definen este sábado el ascenso
Más Leídas
-
Noticias B21 horas ago
Hacía "willy" con la moto, chocó a otro motociclista y lo dejó en grave estado
-
Noticias A20 horas ago
Ya retiraron 30 toneladas de excremento de palomas del ex Centro de Compras
-
Noticias B24 horas ago
Un joven puntaltense murió en el choque entre una moto y un auto cerca de Allen
-
Noticias B18 horas ago
Cómo está el motociclista que fue embestido por otro que hacía "willy"
-
Uncategorized18 horas ago
Con 37,2 grados, Bahía Blanca fue la ciudad más calurosa del país
-
Noticias B18 horas ago
Buscan a una adolescente de 14 años que desapareció de su casa
-
Noticias B15 horas ago
Crisis de IOSFA: "Decisión de la Justicia es para los trabajadores y no le cambia nada a los afiliados"
-
Noticias B15 horas ago
Se viene un fin de semana con calor y lluvia: hay alerta amarilla por tormentas