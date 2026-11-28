Durante décadas, los azulejos fueron uno de los elementos más utilizados en la decoración de las cocinas por su practicidad, resistencia y facilidad de limpieza. Sin embargo, una nueva tendencia que llega desde Europa propone reemplazarlos por materiales que permiten lograr ambientes más modernos y uniformes.

El objetivo es eliminar las divisiones visuales que generan las juntas de los azulejos y conseguir una mayor integración de la cocina con otros sectores de la vivienda, como el comedor y el living.

Según publicó El Cronista, el microcemento, el porcelanato de gran formato y las piedras sinterizadas se posicionan entre las principales alternativas. Estos materiales permiten cubrir grandes superficies, son resistentes a la humedad y requieren poco mantenimiento.

También ganan protagonismo los materiales naturales, como la madera en tonalidades claras, el mármol y el travertino, además de los revestimientos que reproducen la apariencia de la piedra.

Otra de las novedades es la utilización de estucos minerales, acabados a base de cal y microcemento de color, que buscan integrar las paredes con el mobiliario y la arquitectura de la vivienda.

Qué colores se imponen en las cocinas modernas

Las tonalidades intensas también comienzan a perder terreno frente a una paleta más neutra, en la que predominan el beige, el arena, el verde oliva, el arcilla y las combinaciones de gris y beige.

Otro cambio significativo consiste en extender el mismo material de la mesada hacia la pared, reemplazando el tradicional revestimiento antisalpicaduras y generando una mayor sensación de amplitud.

La tendencia responde a una transformación en el uso cotidiano de las cocinas, que dejaron de ser ambientes exclusivamente destinados a la preparación de alimentos para convertirse también en espacios de encuentro y socialización dentro del hogar.