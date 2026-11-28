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Desesperada búsqueda de la chica de 14 años que no regresa a su casa desde el jueves
La Policía reforzó los rastrillajes para dar con el paradero de Jazmín Priscila Parra. La adolescente salió de su vivienda con destino a la plaza del barrio y desde entonces nada se sabe de ella.
Efectivos policiales intensificaron en las últimas horas los operativos de búsqueda para dar con el paradero de Jazmín Priscila Parra, una adolescente de 14 años que permanece desaparecida desde el jueves por la tarde en Bahía Blanca.
De acuerdo con la denuncia radicada por su madre en la Comisaría Cuarta, la menor se retiró de su domicilio, ubicado en calle Salinas Chicas al 400, alrededor de las 18:30 del jueves, con destino a la plaza del barrio y no regresó.
Ante la falta de novedades sobre su paradero, se reforzaron los rastrillajes y las tareas investigativas en el marco del protocolo de búsqueda activado por las autoridades policiales.
Jazmín es de contextura física delgada, mide 1,50 metros, tiene tez morena, cabello corto de color rojizo y ojos marrones oscuros. Al momento de ausentarse vestía una calza y zapatillas negras.
En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 20 del Departamento Judicial Bahía Blanca.
Se solicita a quienes puedan aportar información que permita localizar a la adolescente que se comuniquen con el servicio de emergencias 911 o con la dependencia policial más cercana.
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