Núñez Fariña renunció como Director de Región Sanitaria I

El doctor Maximiliano Núñez Fariña presentó su renuncia al cargo de director ejecutivo de Región Sanitaria I, organismo dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, con sede en Bahía Blanca.

Según se informó, la decisión responde a motivos personales, según explicó el funcionario en una carta que le hizo llegar al Secretario de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, un escrito en el que revela "motivos estrictamente personales" al momento de justificar por qué da un paso al costado.

"Confío en la gestión que continúa, que seguirá mejorando y superando todo lo logrado hasta aquí", esgrimió el odontólogo de profesión en el mencionado texto.

Núñez Fariña estuvo al frente de la dependencia provincial durante la pandemia de coronavirus, cuando tuvo una participación activa en la coordinación de las políticas sanitarias, las medidas de prevención y las acciones destinadas a contener la propagación del virus en la región.

Su gestión también estuvo marcada por un grave episodio ocurrido durante la madrugada del 8 de enero de 2022, cuando desconocidos hicieron detonar un artefacto explosivo casero frente a su vivienda de calle Rega Molina al 1300.

La explosión provocó un incendio en el portón de ingreso, cerca del nicho de gas, aunque el fuego pudo ser controlado sin que se registraran personas heridas. En aquel momento, el funcionario había relatado lo sucedido en diálogo con La Brújula 24 y expresó su preocupación por el ataque contra su domicilio particular.

"Se metieron con la vida de uno, con la familia. Por suerte no estaban mis hijos, estaba solo con mi señora, hay vecinos", manifestó durante una entrevista en el programa Una Buena Razón. El atentado ocurrió en un contexto de fuertes cuestionamientos a las restricciones sanitarias y al pase sanitario implementado durante la pandemia.

La investigación judicial incluyó allanamientos y el análisis de mensajes que convocaban a realizar escraches contra el entonces director de Región Sanitaria I. El episodio formó parte de una serie de ataques registrados en Bahía Blanca que motivaron la intervención de autoridades provinciales y nacionales.

La renuncia de Núñez Fariña pone fin a una etapa de varios años al frente del organismo encargado de coordinar políticas de salud pública y articular acciones entre el Ministerio de Salud bonaerense, los municipios y los establecimientos sanitarios del sudoeste provincial.

Por el momento, no se informó oficialmente quién será su reemplazante ni la fecha en que se hará efectiva su salida.