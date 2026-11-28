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Malvinas: el Tribunal del Mar rechazó el pedido argentino para frenar la explotación petrolera
El organismo internacional rechazó por 18 votos contra 3 el pedido del Gobierno para suspender actividades vinculadas al proyecto Sea Lion.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) falló este sábado en contra de la Argentina al rechazar las medidas provisorias solicitadas por el Gobierno nacional para frenar el proyecto de exploración y explotación petrolera Sea Lion en las Islas Malvinas.
La resolución se conoció durante una audiencia en Hamburgo, Alemania, y representa un revés judicial para la Argentina en su reclamo contra las actividades hidrocarburíferas impulsadas por el Reino Unido en el archipiélago.
Con 18 votos en contra y apenas 3 a favor del planteo argentino, el organismo internacional desestimó la solicitud que buscaba paralizar las actividades petroleras hasta que se resolviera la controversia de fondo.
La decisión se produjo luego de las audiencias públicas desarrolladas el 10 y el 11 de noviembre, durante las cuales los representantes de ambos países expusieron sus argumentos ante los integrantes del tribunal.
De esta manera, el Reino Unido podrá continuar con el desarrollo del proyecto Sea Lion, sin las restricciones que pretendía imponer la Argentina a través de la presentación judicial.
Cabe destacar que la resolución corresponde al pedido de medidas provisorias y no implica una definición sobre la cuestión de fondo que enfrenta a ambos países.
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