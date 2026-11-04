Caputo aseguró que el resultado electoral en EE.UU. "no cambia nada" para la Argentina

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos, donde el Partido Republicano sufrió una derrota, no tendrá consecuencias para la Argentina ni modificará el vínculo con la administración de Donald Trump.

“Yo creo que para la Argentina no cambia. Era lo esperado, quizás no por tanto. No va a cambiar la relación”, sostuvo durante un evento organizado por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Caputo también volvió a defender la estrategia cambiaria del Gobierno y cuestionó los análisis centrados exclusivamente en la cotización del dólar. Según planteó, el tipo de cambio es una de las variables que menos inciden sobre la competitividad y las mejoras deben surgir de solucionar problemas estructurales.

“Comparar una tira histórica no es correcto en sí mismo y mucho menos en Argentina porque el tipo de cambio es una variable endógena”, afirmó. Además, rechazó las proyecciones que anticipan un fuerte incremento del dólar durante 2027: “Si esto fuera 100% consenso ya estaría pasando. No nos comamos la curva de lo que se dice que va a pasar”.

El funcionario sostuvo que el equipo económico espera un próximo año más tranquilo, aunque aseguró que se prepara ante eventuales cambios en el escenario financiero. En paralelo, el dólar mayorista operaba este miércoles alrededor de los $1.549.

Caputo también respondió a las críticas por las compras de reservas del Banco Central, que ya superaron los USD 16.000 millones en 2026 y excedieron la meta anual de USD 10.000 millones acordada con el FMI.

“No creo que haya un problema de liquidez. Sí es cierto que nos gustaría que haya un mayor crédito”, señaló. Según explicó, la cautela de los bancos para prestar responde principalmente al crecimiento de la mora y al riesgo asociado al escenario electoral.

Finalmente, de cara a las presidenciales de 2027, sostuvo que los votantes deberán definir “si quieren volver a la locura o quieren apostar a ser un país serio con crecimiento”.

Con información de Infobae