Caputo apuesta por mayor sintonía con Brasil y ve señales de mejora económica

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que un eventual triunfo de Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta presidencial de Brasil podría fortalecer la relación bilateral con la Argentina por la mayor sintonía política entre ambos gobiernos. De todos modos, remarcó que el vínculo institucional y comercial entre los dos países continuará cualquiera sea el resultado electoral.

“La Argentina tiene una relación histórica institucional y comercial con Brasil. Siempre iba a estar, independiente de quién gane. Por supuesto, a esto se agrega ahora una afinidad política que hace la diferencia”, señaló durante una entrevista en el programa La Misa, del streaming Carajo.

Caputo sostuvo que esa cercanía ideológica puede facilitar el diálogo, la cooperación y una agenda común entre Buenos Aires y Brasilia. También rechazó que una victoria de Bolsonaro pueda reducir el peso regional de la Argentina y aseguró que el presidente Javier Milei tuvo influencia en el giro político registrado en otros países latinoamericanos.

El ministro también analizó la marcha de la economía y reconoció que la actividad está creciendo a un ritmo menor. Cuestionó la volatilidad del EMAE desestacionalizado y consideró más representativa la medición de tendencia-ciclo, que, según explicó, permite eliminar factores extraordinarios.

“Lo que sí es cierto es que ahora se está creciendo a un ritmo menor al que veníamos creciendo antes. Ahora estamos creciendo al 0,2% mensual”, admitió. Sin embargo, aseguró que durante agosto y septiembre aparecieron señales de recuperación y anticipó un mayor impulso por obras viales, créditos hipotecarios e inversiones vinculadas al RIGI.

Caputo destacó además los resultados de la Argentina Week realizada en París, donde aseguró que empresarios europeos mostraron mayor interés por invertir en el país. Atribuyó esa mejora a una recuperación de la confianza, el respeto de los contratos y la propiedad privada.

Finalmente, relativizó el valor de las encuestas electorales y se mostró confiado en una victoria de Milei. “Creo que en todos los escenarios, gana el Presidente”, afirmó, aunque aclaró que, como ministro, debe contemplar también los riesgos que todavía perciben algunos actores del mercado.

Con información de Infobae