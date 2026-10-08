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Cómo limpiar el vidrio del horno y eliminar la grasa sin tener que frotar demasiado
Un método casero que utiliza agua caliente y vapor permite ablandar la suciedad acumulada. También ayuda a evitar rayaduras en la superficie.
La limpieza del horno suele ser una de las tareas domésticas más complicadas, especialmente cuando la grasa y los restos de comida quedan adheridos al vidrio de la puerta. Sin embargo, existe un procedimiento sencillo que permite remover estas manchas sin necesidad de utilizar productos agresivos ni realizar grandes esfuerzos.
El método consiste en aprovechar el vapor de agua para aflojar la suciedad antes de retirarla con un paño. De esta manera, se evita frotar repetidamente sobre el cristal, una práctica que puede provocar rayaduras si se utilizan elementos inadecuados.
Con el uso frecuente, las salpicaduras de aceite y los residuos de alimentos quedan expuestos a altas temperaturas y terminan formando una película oscura que resulta difícil de eliminar con una limpieza convencional.
Para solucionar este problema, una alternativa es generar humedad dentro del electrodoméstico, lo que ayuda a desprender los restos acumulados y facilita su posterior remoción.
Cómo limpiar el vidrio del horno con agua caliente
El procedimiento comienza retirando las bandejas y rejillas del interior. Luego, se debe encender el horno durante unos minutos, apagarlo y dejar que disminuya la temperatura hasta que resulte seguro manipularlo.
A continuación, se coloca un recipiente apto para altas temperaturas con agua caliente en su interior y se cierra la puerta. El vapor que se desprende contribuye a ablandar la grasa y los restos de comida adheridos.
Después de varios minutos, se retira cuidadosamente el recipiente y se pasa un paño de microfibra o una esponja suave sobre el vidrio, una vez que su temperatura permita hacerlo sin riesgo de quemaduras.
Si todavía quedan manchas resistentes, conviene repetir el procedimiento en lugar de ejercer mayor presión sobre la superficie. Finalmente, se recomienda secar con un paño limpio para evitar marcas de humedad.
Los errores que pueden dañar el vidrio
Uno de los problemas más habituales durante la limpieza es utilizar esponjas metálicas, cepillos demasiado duros o productos abrasivos que pueden rayar el cristal y deteriorar su aspecto.
También es importante evitar los cambios bruscos de temperatura. Arrojar agua fría sobre una superficie caliente puede provocar daños debido al contraste térmico.
Para prevenir la acumulación de suciedad, lo aconsejable es retirar las salpicaduras después de cada uso, cuando el horno ya se haya enfriado. Esto impide que los residuos vuelvan a calentarse y terminen formando manchas difíciles de quitar.
Por último, si el aparato dispone de un sistema de autolimpieza o requiere cuidados especiales, siempre deben respetarse las recomendaciones del fabricante.
La ventaja de este método es que utiliza elementos habituales de cualquier cocina y permite simplificar una tarea que, cuando se posterga durante mucho tiempo, puede demandar un esfuerzo considerable.
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