Argentina superó la tercera revisión del acuerdo con el FMI y recibirá US$900 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este martes que alcanzó un acuerdo a nivel técnico con el Gobierno argentino por la tercera revisión del programa vigente bajo el esquema de Facilidades Extendidas, lo que permitiría al país acceder a un desembolso de aproximadamente US$900 millones.

Según informó el organismo en un comunicado oficial, el entendimiento todavía deberá ser aprobado por el Directorio Ejecutivo del FMI, instancia que se prevé para principios de diciembre. El monto involucrado equivale a US$900 millones.

"El programa de las autoridades argentinas respaldado por el Fondo continúa mostrando resultados sobresalientes, pese a un contexto internacional más complejo. Las políticas fiscales y monetarias prudentes han contribuido a sostener el proceso de desinflación y a fortalecer considerablemente la posición externa de Argentina y sus reservas de respaldo", señaló el Fondo.

El Fondo destacó que las políticas fiscales y monetarias aplicadas durante los últimos meses permitieron sostener el proceso de desinflación y fortalecer la posición externa. En ese marco, señaló que las reservas internacionales netas superaron en unos US$4.000 millones la meta fijada para fines de junio.

Además, el Banco Central acumuló compras por cerca de US$16.000 millones en lo que va de 2026, mientras que el Tesoro obtuvo más de US$5.000 millones en moneda extranjera a través del mercado local. El organismo también remarcó que la autoridad monetaria refinanció repos por US$6.000 millones, de los cuales US$5.000 millones vencerán ahora en 2028.

El FMI indicó también que el Gobierno consiguió financiamiento bancario garantizado por US$3.200 millones con respaldo de acreedores oficiales y que se encuentra avanzado en la búsqueda de otros US$1.000 millones antes de fin de año.

En materia fiscal, el entendimiento mantiene como eje una meta de superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno para 2026 y un esfuerzo similar durante 2027. El organismo sostuvo que el objetivo deberá sostenerse mediante disciplina del gasto y reformas tributarias y fiscales, preservando al mismo tiempo las partidas consideradas prioritarias en materia social e infraestructura.

Respecto de la política monetaria, el Banco Central continuará utilizando agregados monetarios como referencia, con el objetivo de acompañar la baja de la inflación y la acumulación de reservas, mientras se mantendrá la flexibilidad cambiaria dentro del esquema de bandas vigente.

El acuerdo también contempla avanzar con reformas destinadas a profundizar el mercado de capitales, ampliar el financiamiento de largo plazo y acelerar inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). De acuerdo con el FMI, los proyectos aprobados bajo ese régimen ya superan los US$76.000 millones.

El organismo señaló además que las reformas laborales, comerciales, de inversión y del mercado de capitales impulsadas durante el año forman parte del programa acordado y sostuvo que su implementación, junto con la continuidad del orden fiscal y monetario, apunta a fortalecer el crecimiento y el empleo.

La tercera revisión deberá completar ahora una serie de pasos técnicos antes de ser elevada al Directorio Ejecutivo del FMI. Si recibe la aprobación definitiva, Argentina quedará habilitada para acceder al desembolso previsto por unos US$900 millones.