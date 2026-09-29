Caputo dijo que el kirchnerismo es el infierno y Kicillof "el anticristo"

El ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó este martes una fuerte crítica contra el kirchnerismo y, en particular, contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, al analizar el escenario económico y político de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

“El kirchnerismo es el infierno y Kicillof es el anticristo, así está visto realmente, y yo entiendo que la gente lo ve así, porque efectivamente lo es”, afirmó el funcionario durante su exposición en el CFO Summit 2026. La declaración se produjo mientras explicaba las dudas que, según su interpretación, persisten entre algunos inversores ante la posibilidad de un cambio político el próximo año.

Caputo presentó además una serie de indicadores con los que defendió la marcha del programa económico del Gobierno. Entre otros datos, mencionó un superávit financiero equivalente al 0,2% del PBI, una reducción de USD 11.000 millones en la deuda consolidada y una mejora de USD 23.000 millones en las reservas netas. También sostuvo que la cantidad de personas en situación de pobreza se redujo en 12 millones durante la actual gestión. Todas esas cifras fueron presentadas por el propio ministro durante el encuentro.

A partir de esos números, rechazó la posibilidad de que una mayoría de los argentinos opte en 2027 por regresar a un esquema político anterior. “La gente que cree que, con todos estos datos, la mayoría de la gente en este país va a votar volver al pasado el año que viene, honestamente, creo que es casi una tomada de pelo”, sostuvo.

Las declaraciones se conocen un día después de que el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro planteara, en diálogo con La Brújula 24, una estrategia prácticamente inversa desde la oposición: construir una mayoría lo más amplia posible para desplazar a Milei del Gobierno. “Para sacar a Milei, si es Drácula, bienvenido”, sostuvo el dirigente peronista, quien remarcó que será necesario sumar sectores diversos para alcanzar los votos suficientes tanto en el Congreso como en la disputa política de 2027.

De todos modos, Caputo aseguró que el equipo económico contempla un escenario de mayor tensión cambiaria durante el año electoral. Según explicó, el Gobierno analiza la posibilidad de que se produzca una dolarización anticipada por alrededor de USD 7.000 millones, aunque sostuvo que las inversiones vinculadas al RIGI y una mejora de la balanza comercial aportarían divisas suficientes para compensar esa demanda.

El ministro también volvió a cuestionar a Kicillof al discutir el denominado “costo argentino”, la presión tributaria y el nivel de los salarios. Además, afirmó que algunas provincias ya comenzaron a reducir Ingresos Brutos y reclamó que otros gobernadores avancen en el mismo sentido.

Sobre el final de su exposición, tal como publica Infobae, Caputo volvió a cargar contra el mandatario bonaerense por sus posiciones respecto de los viajes de argentinos al exterior y contrapuso esa postura con anteriores declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner. “Parece que Kicillof eso no quiere, que la gente tenga la opción de viajar afuera, sino que esté obligada a elegir Argentina”, afirmó.