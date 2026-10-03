Según Caputo, la economía no está en recesión: "Crece, pero a ritmo más lento"

El ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó que la Argentina haya ingresado en una recesión y sostuvo que la actividad continúa creciendo, aunque a una velocidad menor que en meses anteriores.

Las declaraciones fueron realizadas luego de su paso por París, donde participó del Argentina Week y mantuvo reuniones con empresarios e inversores. Allí, el funcionario defendió el rumbo económico del Gobierno y relativizó los últimos indicadores negativos difundidos por el INDEC.

“El crecimiento es más bajo de lo que veníamos registrando antes, pero es diferente a decir que estamos en recesión”, afirmó Caputo.

El planteo aparece después de que el Estimador Mensual de Actividad Económica registrara en julio una caída del 2,9% mensual y del 1,4% interanual. Además, la economía había cerrado el segundo trimestre con una contracción del 0,6%.

Frente a esos números, el titular del Palacio de Hacienda cuestionó la volatilidad de la medición desestacionalizada del EMAE y explicó que el Gobierno pone mayor atención sobre el indicador de tendencia-ciclo.

Según Caputo, la desaceleración responde a distintos factores, entre ellos el escenario internacional y la incertidumbre política doméstica.

“Cuando vas a invertir en el largo plazo y no estás 100% seguro, las inversiones se paralizan un poco”, señaló. Y remarcó: “Se está creciendo, solamente a un ritmo más bajo”.

El ministro consideró además que los datos correspondientes a agosto y septiembre podrían mostrar una mejora. Para respaldar esa expectativa mencionó el comportamiento de la recaudación, la evolución de los salarios frente a la inflación y el nivel de ventas de automóviles.

También destacó el impacto que, según proyecta el Gobierno, tendrán sobre la construcción el comienzo de nuevas concesiones viales y la recuperación del crédito hipotecario. .

El Embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, anunció ayer por la tarde que durante los tres días en los que duró la jornada se anunciaron u$s 27 mil millones en inversiones. (R Catamarca)

Durante la entrevista, Caputo se refirió además a los anuncios realizados en Francia. El embajador argentino Ian Sielecki informó que durante el Argentina Week se comunicaron inversiones por unos US$27.000 millones.

El ministro sostuvo que esos proyectos se ejecutarán durante los próximos años y consideró que podrían generar empleo y aportar divisas. También afirmó que, durante las reuniones en París, los inversores pusieron especial atención en la previsibilidad y la seguridad jurídica.

Caputo habló asimismo sobre el aumento de la pobreza, que llegó al 32,3% durante el primer semestre de 2026, y reconoció que los niveles continúan siendo elevados. Evitó, sin embargo, anticipar cuál podría ser el resultado de la próxima medición.

El INDEC arrojó como últimos datos una suba de la pobreza de 4,1 p.p respecto del segundo semestre de 2025.

Por último, se refirió al aumento del riesgo país y atribuyó parte de ese movimiento al contexto internacional, marcado —según explicó— por el encarecimiento del petróleo y la suba de las tasas de interés en Estados Unidos.

En ese escenario, el funcionario insistió en que el Gobierno mantendrá el programa económico y aseguró que la relación con el Fondo Monetario Internacional continúa siendo “excelente”.