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Según Caputo, la economía no está en recesión: "Crece, pero a ritmo más lento"
El ministro aseguró que la actividad mantiene una tendencia positiva pese a los últimos datos del Indec. También vinculó la desaceleración con factores externos y con la incertidumbre política interna.
El ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó que la Argentina haya ingresado en una recesión y sostuvo que la actividad continúa creciendo, aunque a una velocidad menor que en meses anteriores.
Las declaraciones fueron realizadas luego de su paso por París, donde participó del Argentina Week y mantuvo reuniones con empresarios e inversores. Allí, el funcionario defendió el rumbo económico del Gobierno y relativizó los últimos indicadores negativos difundidos por el INDEC.
“El crecimiento es más bajo de lo que veníamos registrando antes, pero es diferente a decir que estamos en recesión”, afirmó Caputo.
El planteo aparece después de que el Estimador Mensual de Actividad Económica registrara en julio una caída del 2,9% mensual y del 1,4% interanual. Además, la economía había cerrado el segundo trimestre con una contracción del 0,6%.
Frente a esos números, el titular del Palacio de Hacienda cuestionó la volatilidad de la medición desestacionalizada del EMAE y explicó que el Gobierno pone mayor atención sobre el indicador de tendencia-ciclo.
Según Caputo, la desaceleración responde a distintos factores, entre ellos el escenario internacional y la incertidumbre política doméstica.
“Cuando vas a invertir en el largo plazo y no estás 100% seguro, las inversiones se paralizan un poco”, señaló. Y remarcó: “Se está creciendo, solamente a un ritmo más bajo”.
El ministro consideró además que los datos correspondientes a agosto y septiembre podrían mostrar una mejora. Para respaldar esa expectativa mencionó el comportamiento de la recaudación, la evolución de los salarios frente a la inflación y el nivel de ventas de automóviles.
También destacó el impacto que, según proyecta el Gobierno, tendrán sobre la construcción el comienzo de nuevas concesiones viales y la recuperación del crédito hipotecario. .
Durante la entrevista, Caputo se refirió además a los anuncios realizados en Francia. El embajador argentino Ian Sielecki informó que durante el Argentina Week se comunicaron inversiones por unos US$27.000 millones.
El ministro sostuvo que esos proyectos se ejecutarán durante los próximos años y consideró que podrían generar empleo y aportar divisas. También afirmó que, durante las reuniones en París, los inversores pusieron especial atención en la previsibilidad y la seguridad jurídica.
Caputo habló asimismo sobre el aumento de la pobreza, que llegó al 32,3% durante el primer semestre de 2026, y reconoció que los niveles continúan siendo elevados. Evitó, sin embargo, anticipar cuál podría ser el resultado de la próxima medición.
Por último, se refirió al aumento del riesgo país y atribuyó parte de ese movimiento al contexto internacional, marcado —según explicó— por el encarecimiento del petróleo y la suba de las tasas de interés en Estados Unidos.
En ese escenario, el funcionario insistió en que el Gobierno mantendrá el programa económico y aseguró que la relación con el Fondo Monetario Internacional continúa siendo “excelente”.
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