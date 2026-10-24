Deportes
Colapinto afrontará la última práctica y la clasificación en Estados Unidos
Este sábado se realizará la qualy en el Circuito de las Américas para definir la grilla de partida de la carrera del domingo.
La Fórmula 1 desembarcó en el continente americano para el Gran Premio de Estados Unidos que este sábado tendrá su prueba de clasificación en el Circuito de las Américas (COTA) con la presencia de Franco Colapinto con el equipo Alpne.
El piloto argentino finalizó 17º y 15° en las prácticas libres en una jornada que tuvo a Charles Leclerc como el más rápido a bordo de su Ferrari. Colapinto registró un tiempo de 1:38.121 en la primera sesión y de 1:37.201 en la segunda y fue penalizado por el cambio de una nueva unidad de control electrónico, superando el máximo permitido
Cabe destacar que la F1 corrió por primera vez en COTA en 2012, y más del 100.000 espectadores presenciaron el último triunfo de Lewis Hamilton con McLaren antes de su fichaje por Mercedes en 2013. Las curvas tienen similitudes con las de otras pistas: las 3 y 6 se parecen a la recta de alta velocidad de Silverstone o las curvas S de Suzuka, mientras que las 12 a 15 imitan la sección del estadio de Hockenheim. Por otro lado, la subida que desemboca en la ancha curva 1 siempre ofrece emocionantes adelantamientos.
- Longitud del circuito: 5,513 km.
- Primer Gran Premio: 2012
- Número de vueltas: 56
- Distancia de carrera: 308,405 km.
- Récord de vuelta: Charles Leclerc (2019) 1:36.169
Días, horarios y cómo ver a Colapinto por TV
El GP de Estados Unidos se disputa del 23 al 25 de octubre y será con formato tradicional, es decir, sin carrera Sprint. Toda la acción se puede ver en vivo a través de Fox Sports, Disney+ y F1 TV.
Sábado 24 de octubre
- Práctica Libre 3: 14:30 - 15:30
- Clasificación: 18:00 - 19:00
Domingo 25 de octubre
- Carrera: 17:00
Fuente: Diario Mendoza
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