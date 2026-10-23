Tras la advertencia de EEUU por Malvinas, el vicecanciller de Trump se mostró con Milei y su motosierra

El presidente Javier Milei recibirá este viernes al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, en medio de las diferencias surgidas entre ambos gobiernos por el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

El encuentro está previsto para las 11 en la Casa Rosada y contará con la participación de funcionarios y representantes diplomáticos de ambos países.

Según informó Perfil, la reunión se desarrollará después de que Washington expresara públicamente su preocupación por las consecuencias que podría tener la iniciativa sobre compañías estadounidenses.

De la audiencia también participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford; y el representante estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas.

La delegación norteamericana se completará con el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, y la asesora principal del área, Viviana Bovo.

La visita de Landau, considerado el número dos del secretario de Estado Marco Rubio, forma parte de una agenda bilateral que incluye inversiones, comercio, seguridad y cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, la cuestión Malvinas aparece como uno de los asuntos más sensibles de la relación entre ambas administraciones.

Durante una conferencia de prensa realizada el jueves junto a Quirno, Landau reconoció que su país sigue de cerca el proyecto argentino, especialmente por las eventuales consecuencias para sus empresas.

"Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso, pero quiero destacar que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran Nación Argentina", sostuvo.

La iniciativa presentada por el Gobierno contempla multas, inhabilitaciones y restricciones comerciales para compañías que participen de la explotación de hidrocarburos y otros recursos naturales en las islas sin autorización de la Argentina.

Uno de los puntos cuestionados por Washington es que las penalidades podrían alcanzar no solamente a las firmas que operan directamente en el archipiélago, sino también a sus socios comerciales, accionistas y proveedores de servicios.

De esta manera, empresas estadounidenses podrían verse afectadas incluso sin participar directamente de las actividades cuestionadas por el Gobierno argentino.

El tratamiento parlamentario del proyecto fue postergado mientras se evalúan posibles modificaciones a su redacción.

Por su parte, Quirno defendió la propuesta oficial y reiteró que el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas es innegociable.

La agenda bilateral y una posible visita de JD Vance

Más allá de las diferencias por Malvinas, la administración de Milei busca profundizar su alianza política y económica con el gobierno de Donald Trump.

En ese contexto, la reunión también permitirá avanzar en las conversaciones vinculadas con inversiones estadounidenses en sectores estratégicos de la economía argentina.

Otro de los temas previstos es la cooperación en materia de seguridad, especialmente en el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado.

También se abordarán las gestiones para facilitar el ingreso de ciudadanos argentinos a Estados Unidos y los preparativos para una eventual visita del vicepresidente norteamericano, JD Vance, durante noviembre.

La presencia de Landau en Buenos Aires constituye una nueva señal del acercamiento diplomático entre ambos países, aunque las advertencias estadounidenses sobre el proyecto de ley Malvinas dejan en evidencia que existen intereses económicos que pueden generar diferencias incluso entre gobiernos estrechamente alineados.