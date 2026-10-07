Alem venció a Estudiantes en un partido clave de la Liga Oro

Leandro N. Alem derrotó este miércoles a Estudiantes por 96 a 77 en el adelanto de la octava fecha del segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro y sumó dos puntos importantes en la pelea por ingresar al play-in.

El Verdirrojo logró recuperarse luego de la caída por 113 a 105 frente a Pacífico y alcanzó las 18,5 unidades, la misma cantidad que Estudiantes, que sufrió su segunda derrota consecutiva después de haber perdido ante el líder Estrella.

El resultado comprimió todavía más la zona media y baja de la tabla cuando quedan pocas jornadas para el cierre de la fase regular del segundo tramo. Los seis primeros clasificarán directamente a los cuartos de final, mientras que los equipos ubicados entre el séptimo y el décimo puesto disputarán el play-in.

Estrella continúa al frente de las posiciones con 23 puntos, seguido por Napostá y Bahiense del Norte, ambos con 21. Detrás aparece un grupo con escaso margen entre sus integrantes y varios cruces todavía por disputarse.

La jornada también tuvo actividad en la Liga Plata, donde Argentino derrotó como visitante a El Nacional por 81 a 76 en el estadio Delfo y Pacífico Ciccioli.

El encuentro había quedado pendiente de la fecha anterior y tenía incidencia directa en la lucha por acceder de manera directa a los playoffs.

Con la victoria, Argentino llegó a 24 puntos y se metió de lleno entre los equipos que buscan evitar el play-in. El Nacional, por su parte, sumó una unidad y quedó con 23,5.