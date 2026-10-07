Deportes
Alem venció a Estudiantes en un partido clave de la Liga Oro
El resultado comprimió todavía más la zona media y baja de la tabla cuando quedan pocas jornadas para el cierre de la fase regular del segundo tramo.
Leandro N. Alem derrotó este miércoles a Estudiantes por 96 a 77 en el adelanto de la octava fecha del segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro y sumó dos puntos importantes en la pelea por ingresar al play-in.
El Verdirrojo logró recuperarse luego de la caída por 113 a 105 frente a Pacífico y alcanzó las 18,5 unidades, la misma cantidad que Estudiantes, que sufrió su segunda derrota consecutiva después de haber perdido ante el líder Estrella.
El resultado comprimió todavía más la zona media y baja de la tabla cuando quedan pocas jornadas para el cierre de la fase regular del segundo tramo. Los seis primeros clasificarán directamente a los cuartos de final, mientras que los equipos ubicados entre el séptimo y el décimo puesto disputarán el play-in.
Estrella continúa al frente de las posiciones con 23 puntos, seguido por Napostá y Bahiense del Norte, ambos con 21. Detrás aparece un grupo con escaso margen entre sus integrantes y varios cruces todavía por disputarse.
La jornada también tuvo actividad en la Liga Plata, donde Argentino derrotó como visitante a El Nacional por 81 a 76 en el estadio Delfo y Pacífico Ciccioli.
El encuentro había quedado pendiente de la fecha anterior y tenía incidencia directa en la lucha por acceder de manera directa a los playoffs.
Con la victoria, Argentino llegó a 24 puntos y se metió de lleno entre los equipos que buscan evitar el play-in. El Nacional, por su parte, sumó una unidad y quedó con 23,5.
Alem venció a Estudiantes en un partido clave de la Liga Oro
Detuvieron a dos menores que intentaban robar una moto
Una misión de EE.UU. llegó al país para impulsar inversiones del Corredor Andes-Atlántico
El próximo superclásico ya tiene fecha y hora
Estudiantes irrumpieron en la Secretaría de Educación en reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario
Más Leídas
-
Noticias B15 horas ago
Violencia extrema: dos detenidos por golpear a un hombre con una llave francesa
-
Noticias B11 horas ago
Gastón Pauls vuelve a Bahía con una charla gratuita sobre adicciones
-
Noticias B15 horas ago
Viudo negro al ataque: un hombre denunció que lo desmayaron y desvalijaron
-
La región11 horas ago
"Hay que pensar una obra en Monte para 20, 30 o 40 años"
-
Noticias A13 horas ago
Bahiense estafado con entradas truchas: “Duele ver a tu hija llorando al lado de una valla"
-
Espectáculos7 horas ago
Murió Piero, autor de "Mi viejo" y referente de la canción social latinoamericana
-
El Tiempo18 horas ago
La lluvia se instala en Bahía y promete quedarse por unas cuantas horas
-
Noticias B12 horas ago
Video: el momento en que dos hombres intentan forzar la puerta de una concesionaria