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Robó en la cantina de un club de Indio Rico y escondió el botín en un pozo
Tiene 22 años y fue imputado luego de que la Policía recuperara mercadería, bebidas y otros elementos que se había llevado de Once Corazones.
Un joven de 22 años quedó imputado luego de que la Policía recuperara mercadería, bebidas y otros elementos que habían sido sustraídos de la cantina del club Once Corazones, en la localidad de Indio Rico.
El hecho ocurrió el domingo, cuando desconocidos violentaron el acceso al buffet de la institución y se llevaron packs de cerveza, botellas de vino, golosinas, alimentos, una suma menor de dinero en efectivo y una cuchilla de cocina.
A partir de distintas tareas investigativas realizadas por efectivos de la localidad y de la Jefatura de Policía de Coronel Pringles, las sospechas recayeron sobre un joven domiciliado en la zona urbana.
Con los elementos reunidos, la Justicia autorizó un allanamiento en una vivienda ubicada en Libertador al 500, donde los uniformados encontraron un particular escondite.
En el patio de la propiedad había un pozo cubierto con arbustos. Allí fue hallada gran parte de la mercadería robada, junto con documentación perteneciente al club, entre ella un remito comercial, una lista de precios y cupones societarios.
Además, a unos cinco metros del lugar, entre los pastizales, los policías encontraron la cuchilla que había sido denunciada como sustraída.
El sospechoso fue identificado como Valentín Emiliano Monzón, de 22 años, quien quedó imputado por hurto y a disposición de la Justicia.
Según se informó oficialmente, el joven ya había sido aprehendido en agosto por tenencia ilegítima de arma de fuego, en el marco de un procedimiento vinculado con una causa por lesiones.
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