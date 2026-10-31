Tres detenidos por intentar robar herramientas y materiales de una obra en construcción

Tres hombres fueron detenidos durante la madrugada del viernes, acusados de ingresar a una vivienda en construcción y sustraer herramientas y distintos materiales.

El hecho ocurrió alrededor de las 4.30 en una propiedad ubicada en Guido Spano al 3600, donde los sospechosos habrían ingresado tras forzar puertas laterales.

Según informaron fuentes policiales, del lugar se llevaron una escalera, tres cajas de grifería, una garrafa, una pantalla de calefacción, un vanitory y una caja de herramientas.

Tras recibir una alerta, efectivos del Comando de Patrullas y de la Comisaría Séptima desplegaron un operativo en las inmediaciones que permitió localizar a los presuntos responsables.

Dos de ellos, identificados como Nicolás Jorge Torres (21) y Facundo Ezequiel Meneses (33), fueron interceptados en Karacachoff y Hugony, mientras que el tercero, Mirko Albano Amer (26), fue detenido en Karacachoff y Alfonsina Storni.

Los tres quedaron a disposición de la UFIJ N° 15, imputados por tentativa de robo doblemente agravado por escalamiento y por haber sido cometido en poblado y en banda.