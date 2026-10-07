Scaloni, sobre su futuro tras la despedida de Messi: "Si todo va bien, seguiré siendo entrenador"

Lionel Scaloni se refirió a su futuro como entrenador de la Selección Argentina luego del triunfo 3-0 frente a Benín, encuentro que marcó la despedida definitiva de Lionel Messi con la camiseta albiceleste.

El técnico, cuyo contrato con la AFA vence en diciembre, evitó confirmar una renovación, aunque esta vez dejó una señal clara sobre sus intenciones de continuar al frente del equipo nacional.

“Si todo va bien, seguiré siendo entrenador”, expresó Scaloni tras el partido disputado en el estadio Monumental. Hasta ahora, el entrenador había evitado dar precisiones cada vez que era consultado sobre la extensión de su vínculo.

De todos modos, aclaró que por el momento no existen novedades concretas respecto de un nuevo acuerdo. El futuro del cuerpo técnico aparece como uno de los principales temas que deberá resolver la Asociación del Fútbol Argentino antes de fin de año.

La consulta llegó en una noche atravesada por la despedida de Messi, quien cerró su etapa en la Selección con un gol y dos asistencias en la victoria sobre Benín.

Scaloni también habló sobre lo que significará comenzar definitivamente una etapa sin el capitán y puso especial énfasis en la huella que dejó durante más de dos décadas en el seleccionado.

“El legado que deja Messi es terrible. Con eso me quedo. No habrá nada igual en un terreno de juego y le estamos agradecidos eternamente”, afirmó el entrenador.

La Selección comenzará ahora un proceso en el que deberá consolidar el recambio que Scaloni viene impulsando desde los últimos amistosos, con la aparición de futbolistas jóvenes y nuevas variantes para afrontar el período posterior al retiro del número 10.