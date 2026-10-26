Escaló un paredón y rompió un vidrio para intentar robar en una casa del macrocentro

Un hombre de 35 años fue detenido durante la noche del domingo luego de intentar ingresar a una vivienda ubicada en Gorriti al 645, tras escalar un paredón y romper un vidrio con presuntas intenciones de robo.

El episodio ocurrió alrededor de las 21, cuando efectivos del Cuerpo Motorizado de la Policía Local (UPPL) sorprendieron a Jonatan Gabriel Buzada (35) en el lugar.

Según informaron fuentes policiales, el sospechoso había trepado un muro perimetral y provocado la rotura de un vidrio para intentar acceder al inmueble.

Durante el procedimiento intervino Rosana Elizalde (51), quien habría intentado impedir la detención de Buzada y opuesto resistencia al accionar de los uniformados. Ante esta situación, la mujer también fue arrestada.

Ambos sujetos fueron trasladados a la Comisaría Segunda, donde quedaron a disposición de la Justicia.

La causa judicial fue caratulada como tentativa de robo agravado por escalamiento, atentado, desobediencia y resistencia a la autoridad, con intervención de la UFIJ N.º 15.