Seguinos

Destacada A

Escaló un paredón y rompió un vidrio para intentar robar en una casa del macrocentro

Un hombre de 35 años fue detenido por la Policía Local. Una mujer de 51 también terminó arrestada al intentar impedir el procedimiento.

| 🕒 2 mins. de lectura.

Un hombre de 35 años fue detenido durante la noche del domingo luego de intentar ingresar a una vivienda ubicada en Gorriti al 645, tras escalar un paredón y romper un vidrio con presuntas intenciones de robo.

El episodio ocurrió alrededor de las 21, cuando efectivos del Cuerpo Motorizado de la Policía Local (UPPL) sorprendieron a Jonatan Gabriel Buzada (35) en el lugar.

Según informaron fuentes policiales, el sospechoso había trepado un muro perimetral y provocado la rotura de un vidrio para intentar acceder al inmueble.

Durante el procedimiento intervino Rosana Elizalde (51), quien habría intentado impedir la detención de Buzada y opuesto resistencia al accionar de los uniformados. Ante esta situación, la mujer también fue arrestada.

Ambos sujetos fueron trasladados a la Comisaría Segunda, donde quedaron a disposición de la Justicia.

La causa judicial fue caratulada como tentativa de robo agravado por escalamiento, atentado, desobediencia y resistencia a la autoridad, con intervención de la UFIJ N.º 15.

Seguinos en Google Noticias Suscribite al Canal de WhatsApp
Temas Relacionados:

Más Leídas