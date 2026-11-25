Deportes
Villa Mitre reaccionó a tiempo y venció a Gimnasia de La Plata por la Liga Argentina
El Tricolor sigue invicto en la Liga Argentina de Básquetbol.
Villa Mitre consiguió este miércoles una nueva victoria en la Liga Argentina de Básquetbol al derrotar a Gimnasia y Esgrima La Plata por 84 a 77, en un encuentro correspondiente a la Conferencia Sur que se disputó este jueves en el estadio José Martínez.
El Tricolor tuvo un comienzo complicado y terminó el primer cuarto en desventaja por 29 a 21. Sin embargo, logró modificar el desarrollo del partido durante el segundo período, cuando mejoró considerablemente su rendimiento defensivo.
En ese tramo, permitió apenas 3 puntos de su rival y convirtió 16, una diferencia que le permitió dar vuelta el marcador y llegar al descanso largo arriba por 37 a 32.
Después del entretiempo, el encuentro recuperó la paridad. Gimnasia encontró mejores respuestas ofensivas y consiguió mantenerse en partido, aunque Villa Mitre conservó la ventaja para cerrar el tercer cuarto por 59 a 56.
En los últimos 10 minutos, el equipo bahiense sostuvo su efectividad y logró ampliar la diferencia. Los aportes de Federico Harina, Ignacio Alem y Álvaro Yarza resultaron importantes para controlar el resultado en el cierre.
Ignacio Alem terminó como máximo anotador del tricolor con 19 puntos, seguido por Alejo Blanco, con 18. También se destacaron Javier Bollo, con 14 tantos, Federico Harina, con 13, y Álvaro Yarza, con 9.
En Gimnasia, los principales goleadores fueron Raúl Pelorosso y Lucio Castellani, ambos con 16 unidades, mientras que Matías Cueva aportó 14.
Con este resultado, Villa Mitre amplió su invicto en la fase regular de la Conferencia Sur y volvió a festejar ante su público.
Tras este compromiso, afrontará tres partidos consecutivos como visitante: el sábado 28 ante Centenario de Venado Tuerto, el lunes 30 frente a Provincial de Rosario y el martes 1 de diciembre contra Deportivo Norte de Armstrong.
El regreso al José Martínez será el 12 de diciembre ante Ciclista. Luego cerrará el año como local frente a Regatas de San Nicolás, el 17, y Central Entrerriano, el 19.
Villa Mitre reaccionó a tiempo y venció a Gimnasia de La Plata por la Liga Argentina
Boca venció a Independiente Rivadavia y avanzó a los cuartos de final del Clausura
El Senado debatirá este jueves la suspensión de las PASO y la Ley de Ludopatía
El legado de Di Sarli llega a la Academia Nacional del Tango de la mano de Gabriela Biondo y José Valle
Sancionaron a Alpine en la previa del Gran Premio de Qatar
Más Leídas
-
La región23 horas ago
Video: camionero circulaba con la batea levantada y chocó contra un puente en la Ruta 33
-
Noticias B16 horas ago
Siete detenidos por entrar a los golpes a una casa para recuperar una moto robada
-
Noticias A8 horas ago
Hallan a un hombre sin vida en Villa Harding Green: investigan si cayó de una escalera
-
Noticias B15 horas ago
Ruta 33: corte total de tránsito a la altura del puente impactado por la batea del camión
-
Noticias B17 horas ago
ABSA anuncia trabajos que afectarán el servicio de agua el jueves en todo Ingeniero White
-
Noticias B24 horas ago
Debate caliente entre Tunessi y Zaninelli por el polémico homenaje a Santucho en la UBA
-
Noticias A14 horas ago
El camionero que chocó contra el puente de Pigüé explicó que "fue un descuido"
-
Noticias B12 horas ago
Kicillof anunció una inversión millonaria en el Puerto: "Buenos Aires es una provincia petrolera"