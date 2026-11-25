Villa Mitre consiguió este miércoles una nueva victoria en la Liga Argentina de Básquetbol al derrotar a Gimnasia y Esgrima La Plata por 84 a 77, en un encuentro correspondiente a la Conferencia Sur que se disputó este jueves en el estadio José Martínez.

El Tricolor tuvo un comienzo complicado y terminó el primer cuarto en desventaja por 29 a 21. Sin embargo, logró modificar el desarrollo del partido durante el segundo período, cuando mejoró considerablemente su rendimiento defensivo.

En ese tramo, permitió apenas 3 puntos de su rival y convirtió 16, una diferencia que le permitió dar vuelta el marcador y llegar al descanso largo arriba por 37 a 32.

Después del entretiempo, el encuentro recuperó la paridad. Gimnasia encontró mejores respuestas ofensivas y consiguió mantenerse en partido, aunque Villa Mitre conservó la ventaja para cerrar el tercer cuarto por 59 a 56.

En los últimos 10 minutos, el equipo bahiense sostuvo su efectividad y logró ampliar la diferencia. Los aportes de Federico Harina, Ignacio Alem y Álvaro Yarza resultaron importantes para controlar el resultado en el cierre.

Ignacio Alem terminó como máximo anotador del tricolor con 19 puntos, seguido por Alejo Blanco, con 18. También se destacaron Javier Bollo, con 14 tantos, Federico Harina, con 13, y Álvaro Yarza, con 9.

En Gimnasia, los principales goleadores fueron Raúl Pelorosso y Lucio Castellani, ambos con 16 unidades, mientras que Matías Cueva aportó 14.

Con este resultado, Villa Mitre amplió su invicto en la fase regular de la Conferencia Sur y volvió a festejar ante su público.

Tras este compromiso, afrontará tres partidos consecutivos como visitante: el sábado 28 ante Centenario de Venado Tuerto, el lunes 30 frente a Provincial de Rosario y el martes 1 de diciembre contra Deportivo Norte de Armstrong.

El regreso al José Martínez será el 12 de diciembre ante Ciclista. Luego cerrará el año como local frente a Regatas de San Nicolás, el 17, y Central Entrerriano, el 19.