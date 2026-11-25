Un hecho de inseguridad puso en riesgo el viaje de los alumnos de la academia de baile Epidemia, ubicada en Líbano y Patricios, quienes tienen previsto partir este jueves hacia Córdoba para participar de la competencia Azul Fest.

El damnificado fue Fabián Zarza, director de la escuela, quien denunció que le sustrajeron dinero que las familias habían recaudado durante el año mediante distintas actividades para afrontar los gastos de alojamiento y transporte.

En diálogo con la redacción de La Brújula 24, Celene, una de las madres de los alumnos, explicó que el viaje estaba previsto desde junio y que la situación obligó a las familias a iniciar una campaña solidaria. “Venimos trabajando muchísimo para lograr el viaje con todo tipo de ventas, bingos, etc. Como último recurso se nos ocurrió dejar un alias a modo de colaboración de la gente”, manifestó.

Las familias necesitaban reunir $3.900.000 para completar los pagos del hotel y el colectivo. Si bien lograron recuperar parte de ese monto con nuevas contribuciones, todavía necesitan de la solidaridad de la comunidad. “Estamos llegando, pero necesitamos que se difunda y llegue a más personas para que nos puedan ayudar a terminar de juntar ese monto”, agregó.

Un detenido y casi $3 millones secuestrados

Fuentes policiales consultadas por esta redacción confirmaron que el principal sospechoso es un hombre de 25 años, quien fue detenido el lunes, alrededor de las 11:50, en Entre Ríos al 1745.

Según mencionaron, el joven desobedeció una orden de los efectivos, intentó escapar y se refugió en una vivienda, donde se resistió al procedimiento. En su poder fueron secuestrados $2.900.000, inicialmente vinculados con un robo perpetrado el domingo en una propiedad de Líbano al 1500, donde habían sustraído $3 millones, perfumes y una mochila.

Ese mismo lunes fue denunciado el hurto del dinero del director de la academia de baile, hecho en el que también fue señalado el mismo sujeto como presunto autor. No obstante, hasta el momento no se determinó que el dinero secuestrado corresponda a los fondos de la escuela, por lo que las familias no pueden disponer de esa suma para afrontar los gastos del viaje.

Cómo colaborar

Ante la proximidad de la partida hacia Córdoba, los padres difundieron una campaña solidaria para intentar que los alumnos puedan participar de la competencia. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias amigos1247.