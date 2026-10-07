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Alem y Estudiantes abren una fecha clave en la recta final de la Liga Oro
El Verdirrojo y el Albo se enfrentarán esta noche desde las 21, en uno de los adelantos de la octava fecha del segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro.
Leandro N. Alem y Estudiantes protagonizarán esta noche un duelo importante para empezar a definir posiciones de cara a la etapa decisiva del certamen local.
El encuentro se disputará desde las 21 y tendrá especial relevancia para ambos, que llegan necesitados de sumar para mejorar su ubicación en una tabla que comienza a acomodarse cuando restan pocas jornadas para el cierre de la fase regular.
Alem viene de caer en un partidazo ante Pacífico por 113 a 105 y se mantiene en la pelea por ingresar al play-in. Estudiantes, en tanto, perdió como local frente al líder Estrella por 86 a 80 y también necesita recuperarse para sostenerse en zona de clasificación.
El conjunto de calle Azara había llegado a la séptima fecha ubicado por encima del Verdirrojo y buscará aprovechar la localía para volver al triunfo. Los seis primeros avanzarán directamente a cuartos de final, mientras que los equipos ubicados entre el séptimo y el décimo lugar deberán disputar el play-in.
Estrella continúa como único líder con 23 puntos, seguido por Napostá y Bahiense del Norte, ambos con 21. Más atrás aparece un grupo apretado en el que cada resultado puede modificar el orden rumbo a los playoffs.
El Nacional y Argentino completan el partido pendiente de la Liga Plata
La actividad del básquet local tendrá además esta noche un encuentro correspondiente a la Liga Plata. El Nacional recibirá a Argentino desde las 21 en el estadio Delfo y Pacífico Ciccioli.
El partido había sido suspendido durante la última jornada y quedó pendiente en una instancia decisiva de la fase regular. Ambos están separados por apenas medio punto: El Nacional ocupa el sexto lugar con 22,5 unidades y Argentino aparece inmediatamente detrás con 22.
La diferencia no es menor, ya que los seis primeros obtendrán el pase directo a los cuartos de final, mientras que quienes terminen entre el séptimo y el décimo puesto deberán atravesar el play-in. San Lorenzo ya tiene asegurado el número uno de la etapa regular.
El cruce entre El Nacional y Argentino estaba originalmente programado en cancha del Celeste, con inicio a las 21.
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