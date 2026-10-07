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Así despiden los referentes políticos a Messi tras su último partido con la Selección

Referentes del oficialismo y dirigentes de la oposición dejaron de lado las diferencias para reconocer la trayectoria del capitán argentino tras su último partido con la Albiceleste.

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La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina también tuvo una fuerte repercusión fuera del fútbol. Referentes del oficialismo, la oposición y gobernadores de distintas provincias utilizaron las redes sociales para rendir homenaje al capitán.

El presidente Javier Milei fue uno de los que se sumó a los mensajes después del último partido del rosarino con la camiseta albiceleste, disputado este martes en el estadio Monumental. Publicó un video y destacó el esfuerzo y la trayectoria del Diez, antes de cerrar su mensaje con un “Vamos Argentina carajo”.

Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, puso el foco en el impacto de Messi más allá de los títulos y los goles. “Messi es resiliencia. Es esfuerzo, humildad y buenos valores”, sostuvo, al remarcar además el lugar que ocupó como ejemplo para millones de chicos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, eligió una frase breve y lo definió como “el tipo más querible del mundo”. Luis Petri, en tanto, aseguró que el capitán no solo devolvió alegrías deportivas, sino que también dejó una enseñanza sobre la perseverancia después de las derrotas.

Desde el PRO, Cristian Ritondo señaló que con la despedida “se termina una era”, mientras que La Cámpora también se sumó a los reconocimientos y definió al futbolista como “orgullosamente argentino”.

Las expresiones atravesaron además a distintos sectores del peronismo. Leopoldo Moreau destacó tanto al jugador como a la persona y consideró que Messi y la Scaloneta ayudaron a sostener la autoestima de los argentinos. Cecilia Moreau escribió que “Messi será eterno”, mientras Victoria Tolosa Paz remarcó su capacidad para unir a millones detrás de un mismo objetivo.



También hubo mensajes de gobernadores. Raúl Jalil, mandatario de Catamarca, agradeció el fútbol, el compromiso y la inspiración dejados por Messi, mientras que el mendocino Alfredo Cornejo sintetizó su homenaje con una frase: “Qué privilegio ser contemporáneos de vos. Gracias eternas, capitán”.

La despedida del rosarino, después de 21 años con la Selección, terminó así trascendiendo largamente lo deportivo y generó una coincidencia poco habitual entre dirigentes de espacios políticos enfrentados: el reconocimiento a una figura que marcó una época con la camiseta argentina.

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