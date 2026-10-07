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Así despiden los referentes políticos a Messi tras su último partido con la Selección
Referentes del oficialismo y dirigentes de la oposición dejaron de lado las diferencias para reconocer la trayectoria del capitán argentino tras su último partido con la Albiceleste.
La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina también tuvo una fuerte repercusión fuera del fútbol. Referentes del oficialismo, la oposición y gobernadores de distintas provincias utilizaron las redes sociales para rendir homenaje al capitán.
El presidente Javier Milei fue uno de los que se sumó a los mensajes después del último partido del rosarino con la camiseta albiceleste, disputado este martes en el estadio Monumental. Publicó un video y destacó el esfuerzo y la trayectoria del Diez, antes de cerrar su mensaje con un “Vamos Argentina carajo”.
Muchas gracias Lionel Messi por toda la magia que nos has regalado dentro y fuera del campo de juego, mostrando al mundo que con esfuerzo es posible alcanzar hasta lo imposible. Messi es imposible...!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! https://t.co/J6tHD97MB4— Javier Milei (@JMilei) October 6, 2026
Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, puso el foco en el impacto de Messi más allá de los títulos y los goles. “Messi es resiliencia. Es esfuerzo, humildad y buenos valores”, sostuvo, al remarcar además el lugar que ocupó como ejemplo para millones de chicos.
Hay algo que Messi logró que va mucho más allá del fútbol. Durante años, millones de argentinos nos sentimos representados no solo por esa camiseta que él llevó como nadie, sino también por él. Por su forma de luchar, de levantarse, de insistir cuando parecía que no se podía. Messi es resiliencia. Es esfuerzo, humildad y buenos valores. Es el ejemplo de millones de chicos que crecieron mirándolo y soñando con ser como él. Es nuestra emoción cuando vemos sus lágrimas. Es nuestra alegría cuando él fue feliz y nos hizo felices a todos. Es ese nudo en la garganta cada vez que vemos un video de él jugando con la Selección o nos cruzamos la camiseta de Argentina con su nombre en cualquier rincón del mundo. Es el ídolo de 47 millones de argentinos y de millones más. Es el mejor del mundo. Y para nosotros, también es parte de nuestra historia. Gracias por tantas alegrías, Capitán. Por hacer que durante tantos años la Selección volviera a ser ese lugar donde todos los argentinos nos encontramos. Te vamos a extrañar eternamente. 🇦🇷— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 7, 2026
El ministro de Economía, Luis Caputo, eligió una frase breve y lo definió como “el tipo más querible del mundo”. Luis Petri, en tanto, aseguró que el capitán no solo devolvió alegrías deportivas, sino que también dejó una enseñanza sobre la perseverancia después de las derrotas.
Que tipo tan querible. GRACIAS INFINITAS!!! https://t.co/s6kJ9WJvWx— totocaputo (@LuisCaputoAR) October 6, 2026
Desde el PRO, Cristian Ritondo señaló que con la despedida “se termina una era”, mientras que La Cámpora también se sumó a los reconocimientos y definió al futbolista como “orgullosamente argentino”.
Se termina una era. Gracias, Leo, por hacernos felices tantas veces y por demostrar que con esfuerzo, humildad y amor por la camiseta se puede llegar a lo más alto. Lo que nos diste no se va a olvidar nunca. Gracias por todo, capitán. 🇦🇷🐐❤️— Cristian Ritondo (@cristianritondo) October 6, 2026
Las expresiones atravesaron además a distintos sectores del peronismo. Leopoldo Moreau destacó tanto al jugador como a la persona y consideró que Messi y la Scaloneta ayudaron a sostener la autoestima de los argentinos. Cecilia Moreau escribió que “Messi será eterno”, mientras Victoria Tolosa Paz remarcó su capacidad para unir a millones detrás de un mismo objetivo.
HOY HOMENAJEAMOS A UN GRAN JUGADOR DE FÚTBOL PERO TAMBIÉN A UN SER HUMANO DE VALORES. MESSI Y LA SCALONETA AYUDARON SOSTENER LA AUTOESTIMA DE LOS ARGENTINOS. FELICITACIONES A LA UBA POR SU GESTO Y A LA AFA POR LA INICIATIVA QUE NOS DA ESTA ALEGRIA— Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) October 6, 2026
La ternura no se entrega. Messi será eterno 🇦🇷🤍 https://t.co/pqZoiMyJ95— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) October 7, 2026
UN CAPITÁN QUE UNIÓ A TODO UN PUEBLO 🇦🇷 Messi nos hizo abrazarnos, emocionarnos y festejar juntos. Nos regaló alegrías que van a quedar para siempre en la memoria de nuestro pueblo. Gracias, Leo, por llevar nuestra camiseta a lo más alto y por unir a millones de argentinos detrás de un mismo sueño 💙.— Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) October 6, 2026
También hubo mensajes de gobernadores. Raúl Jalil, mandatario de Catamarca, agradeció el fútbol, el compromiso y la inspiración dejados por Messi, mientras que el mendocino Alfredo Cornejo sintetizó su homenaje con una frase: “Qué privilegio ser contemporáneos de vos. Gracias eternas, capitán”.
Se cierra una de las historias más lindas de nuestra Selección y solo queda decirte gracias, Leo. Gracias por tu fútbol, por el amor con el que defendiste siempre la camiseta argentina y por ser el ejemplo de tantos chicos que crecieron viéndote. Nos hiciste felices, nos uniste y llevaste nuestra bandera a lo más alto del mundo. Desde Catamarca, gracias por tantas alegrías y por los recuerdos que van a acompañar a generaciones. Al mejor de todos los tiempos: gracias, Messi.— Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) October 7, 2026
La despedida del rosarino, después de 21 años con la Selección, terminó así trascendiendo largamente lo deportivo y generó una coincidencia poco habitual entre dirigentes de espacios políticos enfrentados: el reconocimiento a una figura que marcó una época con la camiseta argentina.
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