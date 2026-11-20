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Lo descubrieron robando cables en un depósito de la Cooperativa y terminó preso
El sospechoso, de 36 años, fue sorprendido cuando intentaba trepar un paredón de cuatro metros de altura. Las cámaras de seguridad lo habían registrado mientras sustraía componentes de una heladera.
Un hombre de 36 años fue detenido durante la madrugada de este viernes luego de ingresar a robar al depósito de la Cooperativa Obrera, ubicado en Charlone al 2400, en Bahía Blanca.
El procedimiento se registró alrededor de las 2, cuando las cámaras de seguridad detectaron la presencia de un individuo que había accedido al predio a través del sector de las vías ferroviarias.
Según informó el Comando de Patrullas, las imágenes mostraron al sospechoso mientras cortaba cables y arrancaba un tablero eléctrico de una heladera comercial instalada en el lugar.
A partir de esa situación, personal policial se dirigió al depósito y logró sorprender al individuo cuando intentaba escapar escalando un paredón perimetral de aproximadamente cuatro metros de altura.
El hombre fue identificado como Mariano Musso, de 36 años, quien quedó detenido en el lugar. Durante el operativo, los efectivos secuestraron dos cuchillos, un tablero eléctrico, cables y un caño de cobre perteneciente al sistema de refrigeración.
Finalmente, Musso fue trasladado a la Comisaría Quinta y quedó a disposición de la UFIJ N° 15. La causa fue caratulada como tentativa de robo agravado por escalamiento.
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