El abogado Francisco Favrat, representante de supermercadistas chinos de Bahía Blanca, brindó detalles sobre el violento enfrentamiento ocurrido el miércoles por la noche en la intersección de José Hernández y La Falda, y sostuvo que sus clientes fueron víctimas de una emboscada organizada por personas que habían llegado desde el Conurbano bonaerense.

El letrado explicó que representa a dos comerciantes que tienen sus establecimientos en avenida Alem al 2200 y al 2500, quienes fueron convocados junto con un tercer supermercadista de la zona de La Falda a una supuesta reunión para conversar sobre la apertura de un nuevo negocio.

Según relató, la convocatoria se realizó mediante WeChat, una aplicación de mensajería utilizada habitualmente por integrantes de la comunidad china, y tenía como objetivo discutir cuestiones vinculadas con la instalación de un supermercado en las inmediaciones.

"Es algo habitual que ellos hagan, que se junten para discutir varias cosas, entre ellas la instalación, las zonas y demás. Son conversaciones que ellos tienen. No es nada que no sea habitual", explicó Favrat.

Sin embargo, aseguró que cuando los comerciantes llegaron al lugar se encontraron con una situación completamente diferente de la que esperaban. "Llegaron y prácticamente sin mediar palabra los estaban esperando tres personas, también de nacionalidad china, y los agredieron", relató.

De acuerdo con su testimonio, los agresores tenían domicilio en el Conurbano bonaerense y estaban acompañados por una cuarta persona que permanecía dentro de un automóvil. "Nosotros consideramos que fue una trampa. No lo tenemos asegurado, la fiscal mucho menos, pero creemos que fue así", sostuvo el abogado.

Favrat también describió un episodio que llamó especialmente su atención durante el enfrentamiento. "Había una persona ahí en un auto que en un momento bajó y dio como una orden de que dejen de agredir y ahí terminó la pelea", señaló.

El letrado remarcó que sus representados no conocían a quienes los atacaron y que, antes del encuentro, solamente les habían manifestado que pretendían instalar un supermercado de grandes dimensiones en ese sector de la ciudad.

Uno de los comerciantes sufrió una lesión en la nariz

Durante el enfrentamiento, uno de los supermercadistas representados por Favrat intentó intervenir para proteger a un colega que estaba siendo golpeado. "Mi cliente, el de Alem al 2200, quiso frenar los golpes que estaba recibiendo su colega y ahí es donde recibe un golpe en la nariz", explicó.

Como consecuencia de la agresión, el comerciante sufrió un corte y podría presentar una fractura nasal, situación que deberá determinarse mediante estudios médicos previstos para este viernes.

El abogado insistió en que este tipo de enfrentamientos no son habituales entre los comerciantes chinos de Bahía Blanca y que las reuniones para conversar sobre la instalación de nuevos establecimientos suelen desarrollarse sin inconvenientes.

"Cuando geográficamente los supermercados están cerca suelen hablar de estas cuestiones. Acá sucedió algo que no estamos acostumbrados a ver en Bahía Blanca", afirmó. En ese sentido, aclaró que las conversaciones entre supermercadistas generalmente apuntan a mantener una convivencia comercial y respetar las zonas donde desarrolla su actividad cada establecimiento.

"Se dedican al comercio y obviamente que quieren entre ellos respetarse sus zonas, nada más", agregó.

El violento enfrentamiento que terminó con cinco detenidos

El episodio ocurrió el miércoles, alrededor de las 20.30, en José Hernández y La Falda, donde intervino personal del Comando de Patrullas después de recibir una alerta al 911.

Como informó La Brújula 24, cinco ciudadanos chinos fueron detenidos tras la confrontación, que dejó varios lesionados. Los involucrados fueron identificados como Wu Zhije (41), Guan Xiong (39), Yan Youguo (32), Yan Zhewen (32) y Huang Longxin (32).

Los efectivos policiales lograron controlar la situación y trasladaron a los participantes a la Comisaría Séptima, mientras que una ambulancia constató que presentaban lesiones inicialmente calificadas como leves. En la causa interviene la UFIJ N° 15.

Por último, Favrat evitó establecer una relación entre este episodio y otros conflictos recientes que involucraron a comerciantes de nacionalidad china. "Desconozco si tiene relación con problemas o conflictos dentro de la comunidad china", aclaró, aunque insistió en que, desde la perspectiva de sus representados, la reunión habría sido utilizada como una excusa para concretar la agresión.