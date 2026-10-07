La despedida de Messi arrasó en el rating y rozó los 47 puntos entre Telefe y TyC Sports

La expectativa comenzó a reflejarse desde la previa del amistoso ante Benín. Telefe alcanzaba 22,8 puntos de rating, mientras que TyC Sports registraba 9,1, números que fueron creciendo a medida que se acercaba el inicio del encuentro.

Con la salida de los equipos al campo de juego y la entonación de los himnos, la audiencia volvió a subir. La señal de aire trepó a 27,6 puntos y el canal deportivo llegó a 11.

El pico llegó ya con la pelota en movimiento. En los primeros minutos del partido, Telefe marcó 33,9 puntos y TyC Sports alcanzó los 12,8. Entre ambas transmisiones, la suma quedó muy cerca de los 47 puntos de rating.

La cifra ratificó la enorme expectativa que había generado la despedida del capitán argentino, en una noche cargada de emoción y reconocimientos para el futbolista que cerró su etapa con la camiseta albiceleste.

Los registros se acercaron además a los obtenidos durante algunos de los partidos de mayor audiencia de la Selección en el Mundial de Estados Unidos 2026, reflejando el impacto que volvió a generar Messi en su última presentación.

La jornada terminó así con una doble postal histórica: el adiós de uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos y una audiencia televisiva que acompañó masivamente cada momento de la despedida.