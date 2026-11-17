La Selección Argentina goleó este martes 7-0 a Costa Rica en un amistoso disputado el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en su último compromiso de 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se recuperó de la derrota ante Uruguay y cerró el año con una victoria en la que se destacaron varios de los futbolistas jóvenes que integran el proceso de renovación.

Nicolás Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono anotaron 2 goles cada uno, mientras que Alexis Mac Allister completó el marcador.

Argentina abrió la cuenta a los 8 minutos del primer tiempo, cuando Paz aprovechó una asistencia de taco de Enzo Fernández y definió ante el arquero Patrick Sequeira.

A los 34 minutos, Julián Álvarez amplió la diferencia tras un centro atrás de Agustín Giay. Apenas 4 minutos después, Paz volvió a convertir con un potente remate para establecer el 3-0.

Antes del descanso, a los 42 minutos, Álvarez marcó su segundo tanto con un disparo que se metió en el ángulo y llevó la ventaja a 4 goles.

En el complemento, Scaloni realizó modificaciones y Franco Mastantuono, que había ingresado desde el banco, necesitó apenas 2 minutos para convertir el quinto gol, luego de recibir una asistencia de Máximo Perrone.

A los 32 minutos de la segunda etapa, Alexis Mac Allister aprovechó una recuperación en campo rival y definió dentro del área para establecer el 6-0.

Finalmente, a los 42 minutos, Mastantuono completó su doblete tras combinar con Giuliano Simeone y definir con un remate bajo al primer palo.

El encuentro también le permitió a Scaloni darles minutos a futbolistas como Gianluca Prestianni, Román Vega, Agustín Giay, Mariano Troilo y Aarón Anselmino, en el marco del recambio generacional que impulsa el entrenador.

De esta manera, Argentina cerró 2026 con una goleada y nuevas alternativas de cara al futuro, después de un año en el que terminó como subcampeona del mundo.

Con información de TyC Sports