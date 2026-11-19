Los trabajadores de Papelera del Sur resolvieron este jueves poner fin a las medidas de lucha que mantenían desde el cierre de la fábrica de Tornquist. La decisión fue adoptada por unanimidad durante una asamblea de la que participaron alrededor de 100 afiliados al Sindicato de Trabajadores y Empleados Papeleros.

Así lo confirmó el secretario general del gremio, Gustavo Lanaro, en declaraciones a FM de la Ciudad y Noticias Tornquist, donde explicó que la resolución se tomó ante la falta de respuestas de la empresa y la ausencia de perspectivas concretas de una reapertura.

"Todas las reuniones con la empresa eran muy negativas. Mañana teníamos una audiencia en el Ministerio y la fábrica dijo que solo iba a mandar a su abogado. Ante esa situación convocamos la asamblea y de común acuerdo decidimos ponerle un punto final a esta situación", dijo Lanaro.

Uno de los factores que aceleró la decisión fue una advertencia de la empresa, que había ofrecido un adicional del 15% en las indemnizaciones, pero comunicó que retiraría ese beneficio si los empleados no firmaban los acuerdos antes de este viernes.

"La verdad que la fábrica nos seguía extorsionando con que si antes del viernes no firmamos le iba a sacar ese 15% de plus que había en la indemnización. Obviamente no se lo quería perder", agregó.

Lanaro aseguró que la decisión fue unánime y señaló que, una vez concluida la asamblea, varios trabajadores manifestaron alivio después de semanas de incertidumbre.

En paralelo, el gremio alcanzó algunos acuerdos con la empresa para atender situaciones particulares derivadas del cierre.

Uno de ellos contempla el pago de la indemnización de Andrea Miganne, quien se desempeña como secretaria del sindicato desde hace 31 años. Lanaro explicó que la organización no disponía de los recursos necesarios para afrontar esa obligación y que existía preocupación por su situación ante una eventual disolución del gremio.

El entendimiento será presentado para su homologación durante la audiencia prevista para este viernes en el Ministerio de Trabajo.

Otro de los compromisos asumidos por la empresa consiste en un aporte económico destinado a cuestiones de salud durante nueve meses. Los afiliados acordaron reunir ese dinero en un fondo común para distribuirlo entre los 10 o 12 trabajadores que atraviesan problemas de salud, incluidos algunos con enfermedades crónicas.

Respecto de la continuidad de la obra social, Lanaro explicó que los empleados cuentan inicialmente con tres meses de cobertura y que podrían acceder a una extensión mediante el fondo de desempleo, según la edad de cada beneficiario.

La situación también alcanza a entre 80 y 100 personas que no trabajan en Papelera del Sur, pero que reciben atención a través de la misma obra social.

Con información de Noticias Tornquist