La FISA 2026 comienza este viernes 20 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 23, con la participación de 250 expositores en el predio ferial ubicado en el kilómetro 9 del ex Camino Sesquicentenario. La muestra podrá visitarse durante las cuatro jornadas, de 11 a 21.

Jorge “Corcho” Bonacorsi, referente de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca, anticipó que esta edición tendrá una importante presencia de empresas y comercios, con una ocupación de espacios que supera sus expectativas.

“La gente se va a sorprender”, aseguró en diálogo con La Brújula 24, al destacar la cantidad de stands que se instalaron para la exposición.

“Nunca hubo tantos stands como ahora. Vas a entrar y afuera, que siempre estuvo lindo pero con muchos claros, no hay dónde poner un alfiler”, expresó.

En ese sentido, consideró que será una FISA “más que interesante, linda y grande” y vinculó la respuesta de los expositores con la capacidad de recuperación de la ciudad frente a las dificultades.

“De alguna manera también a uno lo llena de satisfacción porque te das cuenta de que estás adentro de una ciudad que parece que funciona mejor en la adversidad. Tiene una capacidad de reciclaje infernal”, reflexionó.

Bonacorsi también destacó que, pese a las situaciones difíciles que atravesó Bahía Blanca, la actividad continúa y existe una fuerte voluntad de seguir adelante.

Entradas: una diferencia importante entre la compra online y la boletería

El valor de la entrada general será de $10.000, aunque existe una diferencia según la modalidad de compra.

Quienes adquieran su entrada de manera online podrán utilizarla durante los cuatro días de la exposición, sin pagar un adicional. En cambio, quienes compren el acceso directamente en la boletería del predio abonarán el mismo importe, pero la entrada tendrá validez únicamente para esa jornada.

“Si la comprás online, tenés para los cuatro días”, explicó Bonacorsi durante la entrevista.

Además, los menores de 12 años y los jubilados tendrán ingreso gratuito.

La inauguración oficial está prevista para este viernes a las 11, momento en el que comenzará una nueva edición de una de las exposiciones comerciales e industriales más tradicionales de la ciudad.

Consultado sobre los cambios de fecha que tuvo la feria en los últimos años, Bonacorsi planteó la necesidad de establecer una continuidad en el calendario.

“La única discusión que tengo es que busquen la fecha que quieran y no la muevan nunca más”, sostuvo, al considerar que mantener una fecha estable es fundamental para consolidar la convocatoria de visitantes y expositores.

Finalmente, recordó que la organización retomó la FISA en 2004, en un momento económico complicado para la Corporación del Comercio, y destacó que la decisión de sostener el evento permitió recuperar una de las principales vidrieras de la actividad productiva regional.