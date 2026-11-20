La Policía investiga un ataque contra un supermercado chino ubicado en Luis Piedrabuena al 400, donde un desconocido arrojó una piedra contra uno de los vidrios del comercio y provocó su rotura antes de escapar.

El episodio ocurrió el miércoles, alrededor de las 21.30, en el Autoservicio de Piedrabuena 452, aunque la denuncia fue formalizada durante la tarde del jueves.

Según informaron fuentes policiales, el propietario del establecimiento, identificado como Lin Hongzhen, de 40 años, denunció que un hombre cuya identidad se desconoce arrojó una piedra contra el frente del negocio y se dio a la fuga.

A partir de la presentación, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera inició una investigación y solicitó la colaboración de la DDI para intentar identificar al responsable. En la causa tomó intervención la UFIJ N° 2.

El ataque se conoció después de otro violento episodio que involucró a cinco ciudadanos chinos, quienes protagonizaron una pelea en plena vía pública por diferencias relacionadas con la apertura de un supermercado.

Tal como informó ayer La Brújula 24, aquel enfrentamiento ocurrió el miércoles, alrededor de las 20.30, en la intersección de José Hernández y La Falda.

Según las primeras averiguaciones policiales, dos hombres se oponían a la instalación del establecimiento comercial, lo que desencadenó una discusión con otras tres personas que terminó a los golpes.

Como consecuencia de la confrontación, los cinco involucrados fueron detenidos y sufrieron lesiones de carácter leve.

Los protagonistas fueron identificados como Wu Zhije (41), Guan Xiong (39), Yan Youguo (32), Yan Zhewen (32) y Huang Longxin (32), quienes quedaron a disposición de la UFIJ N° 15.

Por el momento, no se informó oficialmente si existe alguna vinculación entre ambos episodios, aunque ocurrieron durante la misma noche y con aproximadamente una hora de diferencia.

La investigación por el ataque al autoservicio de Piedrabuena continúa para determinar la identidad del agresor y establecer los motivos que desencadenaron el hecho.