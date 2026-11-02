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Messi fue figura y recató a Inter Miami ante New England con un gol y una asisencia
El argentino apareció en su esplendor cuando las Garzas caían ante otro de los protagonistas de la Conferencia Este de la MLS y lideró al equipo del Kily González a la victoria.
Lionel Messi rescató a Inter Miami y le dio la victoria sobre la hora ante New England Revolution en un partido que enfrentó a dos de los protagonistas de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS). El argentino apareció cuando los suyos caían por el gol de Daniel Gazdag a los 7 del complemento y, con una asistencia para Germán Berterame a los 24 y un golazo a los 38, le dio los tres puntos a los de Cristian González.
Fuente: TyC
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