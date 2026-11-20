A través de un proyecto de mejoramientos habitacionales financiado por la empresa Unipar, treinta familias del barrio Saladero de Ingeniero White accedieron a materiales, capacitación y acompañamiento técnico para construir o mejorar sus baños y avanzar hacia viviendas más saludables y seguras.

"Hace 26 años que quiero terminar mi baño" relata Néstor, vecino de Saladero. En esta frase, resume la odisea que atraviesan millones de familias que no cuentan con los recursos para tener una vivienda adecuada.

Camila, también vecina de la zona, explica que el principal motivo de su alegría es que ahora sus "hijos se pueden bañar todos los días". Este mejoramiento es un impulso al trabajo de autoconstrucción que viene realizando: "Tengo mi baño cada día más hermoso. La realidad es que estamos muy contentos por cómo vamos avanzando con nuestra casita".

“Contar con un baño adecuado es mucho más que una mejora habitacional: es una cuestión de salud, dignidad y derechos humanos. Para Unipar es importante traducir en oportunidades concretas su aporte y aquí se transforma una necesidad esencial en mejores condiciones de vida para el vecino”, expresó Laura Gutiérrez, líder de comunicación de Unipar.

"Para muchas familias que autoconstruyen, el baño es una deuda que tienen consigo mismas", comentó Bárbara Bonelli, directora nacional de Hábitat para la Humanidad Argentina. "Pero este proyecto genera una motivación extra que termina excediendo al propio mejoramiento sanitario y transformando la vivienda".

Mejoramientos sanitarios

Hábitat para la Humanidad Argentina y Unipar se aliaron para impulsar una iniciativa de mejoramiento habitacional destinada a acompañar a familias en situación de vulnerabilidad del barrio Saladero, en Ingeniero White.

A través de talleres de capacitación, asistencia socio-técnica brindada por equipos profesionales y la entrega de materiales para la construcción y adecuación de baños, treinta hogares están mejorando las condiciones de habitabilidad de sus viviendas.

El proyecto incorpora además una perspectiva de salud menstrual, promoviendo espacios sanitarios más seguros, privados y adecuados para las necesidades de las mujeres.

Más allá del baño

En Argentina, más de 6 millones de personas no cuentan con un baño adecuado dentro de sus hogares. Esta situación impacta directamente en la salud, al aumentar la exposición a infecciones y enfermedades asociadas a condiciones sanitarias deficientes. Además, la falta de espacios sanitarios seguros y privados afecta especialmente a mujeres y adolescentes, dificultando una adecuada gestión de la salud menstrual.

Por este motivo, Hábitat para la Humanidad Argentina impulsa programas que facilitan el acceso a materiales, conocimientos y acompañamiento técnico para que más familias puedan mejorar sus hogares. Pero nada de esto sería posible sin el acompañamiento y el compromiso de empresas como Unipar, una alianza para alcanzar resultados que permitan abordar esta problemática de la manera más efectiva posible. Ya sea mediante la construcción de un baño, la mejora de un techo o el fortalecimiento de la infraestructura básica de una vivienda, cada intervención contribuye a generar mejores oportunidades de desarrollo para las personas y las comunidades.

Acerca de Hábitat para la Humanidad Argentina

Hábitat para la Humanidad es un movimiento de personas, en Argentina y en todo el mundo, que trabajan juntas para construir comunidades más prósperas al garantizar que cada persona tenga un lugar digno, seguro y asequible para llamar hogar. En Argentina hemos acompañado a más de 4500 familias a construir su vida en sus términos mediante el acceso a viviendas dignas y asequibles. Lo hemos logrado al trabajar con ellas para construir, reparar y financiar sus hogares, al innovar en metodologías y al promover políticas que faciliten el acceso a la vivienda para todas las personas. Su web es hpha.org.ar