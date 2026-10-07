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Violencia extrema: dos detenidos por golpear a un hombre con una llave francesa
La víctima, de 30 años, fue trasladada al Hospital Penna con traumatismos múltiples. Una mujer de 32 años y un hombre de 39 quedaron a disposición de la Justicia.
Una mujer de 32 años y un hombre de 39 fueron detenidos durante la tarde del martes, acusados de haber participado de una violenta agresión contra un hombre de 30 años en inmediaciones de 1810 y Monteagudo.
El hecho ocurrió alrededor de las 17, cuando un llamado al 911 alertó sobre un ataque protagonizado por varias personas. Una hipótesis apunta a que el herido intentó robar --versión que dan los sujetos que están presos-- y la otra va en dirección a cuestiones vinculadas con una deuda de droga --el rumor que circula en el barrio--.
Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas encontraron a la víctima con múltiples lesiones. El hombre estaba consciente, aunque inicialmente presentaba dificultades para movilizarse y comunicarse, por lo que fue asistido y trasladado en ambulancia al Hospital Penna.
A partir de los testimonios recogidos en el sector, los investigadores establecieron la presunta participación de una mujer y un hombre en la agresión.
Mientras se desarrollaba el procedimiento, los policías observaron a Anabela Cecilia Bustos, de 32 años, circulando por la zona. La mujer fue reconocida y arrestada en el lugar.
Durante el operativo también secuestraron una llave francesa que habría sido utilizada para golpear a la víctima. Además, incautaron las zapatillas que llevaba colocadas la acusada, ya que presentaban manchas de sangre.
Posteriormente fue capturado Damián Velázquez, de 39 años, quien también quedó señalado como presunto participante del ataque y fue trasladado a la Comisaría Primera.
Según el informe médico, el damnificado ingresó al Hospital Penna con traumatismos múltiples, principalmente en el rostro, aunque sin sangrado activo al momento de ser evaluado. Permanecía lúcido y orientado en el sector de emergencias.
Bustos y Velázquez quedaron a disposición de la UFIJ N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, en el marco de una causa caratulada como lesiones agravadas por el uso de arma impropia.
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