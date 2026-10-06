"Llegó el momento": el emotivo mensaje de Messi antes de su despedida

Lionel Messi publicó un emotivo mensaje en la previa de su último partido con la camiseta de la Selección argentina, que se disputará este martes ante Benín en el estadio Monumental.

“Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño. Mi orgullo. Y mi vida. Gracias por quererme tanto. Los voy a extrañar”, expresó el capitán en un video difundido a través de las redes sociales.

El encuentro comenzará a las 20 y marcará la despedida formal de Messi del seleccionado nacional, después de más de dos décadas vistiendo la camiseta albiceleste.

La jornada contará con una extensa programación de homenajes y espectáculos desde las 17:30. Entre los artistas anunciados aparecen Un Poco de Ruido, Amar Azul, Q’ Lokura y Damas Gratis, mientras que Fabio Santana tendrá a su cargo la interpretación del Himno Nacional antes del inicio del partido.

Una vez finalizado el amistoso, está previsto un espectáculo de drones, luces y pirotecnia, además de presentaciones de Soledad Pastorutti y Ulises Bueno.

En cuanto a lo futbolístico, Lionel Scaloni prepara un equipo con Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Será una noche cargada de emoción en Núñez, con todos los focos puestos en el último capítulo de Messi con la Selección argentina.

“Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar”.



UFFF, ESTAS PALABRAS DE MESSI. 💔🇦🇷 pic.twitter.com/Vrj5mdDLHj — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 6, 2026

Con información de Infobae