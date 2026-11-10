Monte Hermoso vivió un fin de semana largo a puro sol y con buena presencia de turistas

Monte Hermoso vivió un fin de semana largo con características propias del verano. El buen tiempo, el sol y las temperaturas elevadas convocaron a cientos de turistas y vecinos que aprovecharon los días de descanso para disfrutar de las playas y el mar.

Las imágenes del balneario mostraron un paisaje que habitualmente se observa durante enero y febrero: familias instaladas sobre la arena, sombrillas, reposeras y numerosos visitantes que se acercaron a la orilla para refrescarse y aprovechar las agradables condiciones meteorológicas.

El movimiento turístico significó un verdadero anticipo de lo que podría vivirse durante la temporada 2026-2027, que comenzará dentro de pocas semanas. Las condiciones climáticas acompañaron a quienes eligieron la costa para descansar, compartir actividades al aire libre y disfrutar de los tradicionales atardeceres de Monte Hermoso, donde el sol ofrece el particular espectáculo de salir y ponerse sobre el mar.

Lejos de terminar con el fin de semana largo, el tiempo seguirá acompañando durante este martes y el miércoles, con temperaturas que superarán los 27 grados y permitirán continuar disfrutando de la playa.

De esta manera, Monte Hermoso comenzó a palpitar la llegada de una nueva temporada estival con una importante presencia de visitantes que aprovecharon estos días para reencontrarse con uno de los destinos turísticos más elegidos de la región. Se encuentra en plena reconstrucción luego de los desastre climáticas que lo azotaron en los últimos meses.