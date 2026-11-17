Espectáculos
Gladys La Bomba Tucumana contó cómo murió su sobrino de 12 años en un trágico accidente
La artista se refirió a la tragedia ocurrida en su familia y agradeció todo el apoyo recibido.
El pasado 12 de noviembre, Gladys, la Bomba Tucumana compartió en sus redes una de las noticias más desgarradoras que le tocó dar. Ian, el hijo de 12 años de su sobrina, falleció de manera inesperada. La artista le dedicó un conmovedor mensaje donde recordó el cariño que los unía y el enorme vacío que dejó su partida.
El niño estaba completamente sano pero un accidente doméstico lo obligó a ser internado por una fractura. Durante su internación, el menor habría contraído una bacteria que complicó su salud en muy pocos días.
Este domingo, desde su casa de Tucumán, Gladys compartió una serie de videos donde agradeció a sus seguidores por el apoyo, contó algunos detalles de la trágica partida de Ian y expresó sus dudas con respecto a lo ocurrido.
EL DOLOR DE GLADYS, LA BOMBA TUCUMANA, TRAS LA MUERTE DE IAN
Este fin de semana, desde su casa, Gladys, la Bomba Tucumana compartió una serie de videos donde hizo un fuerte descargo por la muerte de Ian. “Estamos pasando un momento de desgracia muy grande con mi familia. Acabamos de perder un bebé de 12 años, sano por una muerte absurda, estúpida y desgarradora”, inició.
“No estaba enfermo ni nada. 12 años, un niño hermoso que jugaba al fútbol”, siguió la artista que contó, que el hecho ocurrió cuando Ian “estaba jugando al fútbol en la casa con sus primos y descalzo a la siesta en la casa de mi madre”.
“Estaba descalcito jugando, como cualquier niño, en su casa, y en vez de pegar una patada a la pelota le pegó a un cantero de adentro de la casa y se lastimó. No una lastimadura, sino una fractura no expuesta”, detalló Gladys que contó que lo llevaron inmediatamente al hospital donde constataron la fractura.
“Todavía no sabemos cómo puede desencadenar algo así en que Iancito se vaya y nos deje, algo muy increíble”, aseguró Gladys que siguió: “El asunto es que todo desencadena en una supuesta bacteria. Ian en 24/48 horas muere injustamente”. Conmovida, sumó:“Imagínense lo que es perder un niño, un angelito hermoso, lleno de vida, sano, pleno, inteligente. No hay palabras para el dolor de la pérdida de un hijo para mi sobrina. Todavía no caemos en esta desgracia tan grande que sufrió nuestra familia”.
Fuente: Ciudad Magazine
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