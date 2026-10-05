Tras el corte de agua en Bahía, afirman que el suministro ya debería estar normalizado

El director Ejecutivo de Obras de la Dipac, Carlos Bossiou, aseguró que el sistema de agua potable en Bahía Blanca ya debería encontrarse normalizado luego de los trabajos realizados durante el fin de semana en Planta Patagonia.

La intervención estaba prevista para finalizar cerca del mediodía del domingo, aunque terminó entre las 15 y las 15:30. A partir de ese momento se retomó progresivamente la potabilización y comenzaron a ponerse nuevamente en funcionamiento los distintos componentes del sistema.

Bossiou aclaró que durante las tareas no se interrumpió por completo el aporte desde el dique Paso de las Piedras, sino que se redujo el caudal. Luego se reactivaron los módulos de Planta Patagonia y también las perforaciones de la zona de San José.

“Durante la tarde se puso nuevamente la operatoria para empezar a potabilizar agua”, explicó. Según estimó, hacia la madrugada de este lunes el sistema debía estar completamente recuperado, aunque admitió que podrían quedar algunos inconvenientes puntuales.

En esos casos, recomendó comunicarse con ABSA para que pueda verificarse qué ocurre en cada sector. También explicó que, después de una intervención de estas características, puede aparecer agua turbia durante un período breve.

“Cuando se vacía la cañería puede sedimentarse algo de arena en el fondo y, al volver a ponerla en marcha, puede haber un poco de turbiedad”, señaló Bossiou. Aclaró que esa situación no está vinculada con las nuevas piezas colocadas, sino con sedimentos acumulados en la propia red.

La obra consistió en retirar una pieza de hierro de más de 20 metros de longitud y alrededor de 1,5 metros de diámetro, perteneciente a la configuración original de Planta Patagonia y con más de medio siglo de antigüedad.

En su reemplazo se instalaron componentes de PRFV, un material más liviano y de mayor durabilidad, que además evita problemas vinculados con óxido o depósitos internos.

Bossiou destacó que, pese a las lluvias y tormentas registradas entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, los trabajos pudieron completarse. “Hubo alguna demora normal en la ejecución, pero la maniobra se terminó completamente y con éxito”, afirmó.

La intervención formó parte de las obras vinculadas al sistema de ingreso de agua a Planta Patagonia y afectó, según indicó el funcionario, a más del 70% de Bahía Blanca.