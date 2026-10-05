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Un delivery terminó en el hospital luego del choque con una camioneta
Ocurrió en Moreno y Vicente López. El herido sufrió una posible fractura de pómulo, aunque se encontraba consciente y fuera de peligro.
Un motociclista de 36 años debió ser hospitalizado luego de protagonizar un accidente de tránsito con una camioneta este domingo por la noche en Bahía Blanca.
El hecho ocurrió alrededor de las 20:55 en la intersección de Moreno y Vicente López, donde por causas que se intentan establecer colisionaron una Mitsubishi L200 y una moto Guerrero Trip de 110 cc, que trabaja como delivery.
La camioneta era conducida por un hombre de 71 años, mientras que al mando del rodado menor circulaba Gonzalo Damián Baier, de 36.
Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió un traumatismo en el rostro y una posible fractura de pómulo. Fue asistido en el lugar por personal médico y posteriormente trasladado al Hospital Municipal. De acuerdo con el parte oficial, Baier permanecía consciente y no presentaba riesgo de vida aparente.
En el lugar trabajaron efectivos policiales, Defensa Civil, Tránsito Urbano y Policía Científica. Al conductor de la camioneta se le realizó el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Segunda.
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