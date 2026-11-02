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Anuncian hasta 60 horas sin agua en un amplio sector de Bahía
ABSA informó que los trabajos comenzarán en la madrugada del miércoles y se extenderán hasta el viernes al mediodía. El detalle.
ABSA anunció obras programadas que afectarán el suministro de agua en distintos barrios de la ciudad durante esta semana, con interrupciones que podrían extenderse por unas 60 horas.
La intervención más importante inicia el miércoles 4 de noviembre a partir de la medianoche, cuando se inicien los trabajos de rehabilitación del acueducto de 820 milímetros ubicado en calle Brandsen, entre Dorrego y San Martín.
Según informó la empresa a través de un comunicado, las tareas de envainado del conducto se extenderán durante toda la jornada del miércoles y el jueves, con finalización prevista para el viernes 6 al mediodía.
Los sectores que podrían registrar baja presión o falta de agua son el centro, macrocentro y los barrios Universitario, Pacífico, Kilómetro 5, Pedro Pico, San Martín, Ingeniero White, Loma Paraguaya, Villa Delfina, Rucci, Villa Rosas y Colón.
Ante esta situación, la prestataria recomendó a los vecinos de las zonas involucradas realizar reservas de agua antes del comienzo de los trabajos y utilizar el recurso exclusivamente para hidratación y tareas impostergables mientras dure la afectación.
Por otra parte, este martes 3 de noviembre se realizarán trabajos correspondientes al Plan de Recambio de Cañerías en las intersecciones de Drago y Chubut, y Sócrates y Washington.
Estas intervenciones también provocarán inconvenientes en el servicio durante su ejecución, particularmente en el sector comprendido entre las calles Balboa, Remedios de Escalada, Luis María Drago y Agustín de Arrieta.
Las obras forman parte del programa de mejoras en la red de distribución de agua potable que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC).
Finalmente, ABSA recordó que los usuarios pueden comunicarse con la línea de Asistencia Técnica 0800-999-2272 para realizar consultas o informar inconvenientes relacionados con el suministro.
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