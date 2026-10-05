Nobel de Medicina para tres científicos por revolucionar estudio del cerebro con luz

El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 fue otorgado este lunes a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por sus aportes al desarrollo de la optogenética, una herramienta que cambió la forma de estudiar el cerebro y sus circuitos.

La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska destacó que los investigadores sentaron las bases de una nueva etapa en la neurociencia, al permitir que determinadas neuronas puedan ser activadas o desactivadas mediante luz. Esa precisión hizo posible observar de manera directa cómo intervienen distintos circuitos en la memoria, las emociones, el movimiento y el comportamiento.

El origen del avance se remonta a los trabajos de Hegemann y Nagel sobre la Chlamydomonas, un alga unicelular capaz de desplazarse en dirección a la luz. Ambos identificaron la canalrodopsina, una proteína sensible a la luz azul que abre canales iónicos y genera señales eléctricas en las células.

BREAKING NEWS The 2026 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel “for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.” https://t.co/pkDDEBWtkz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026

El paso decisivo llegó de la mano de Deisseroth. En 2005 incorporó el gen de esa proteína en neuronas de rata y consiguió provocar señales nerviosas mediante luz azul. Dos años más tarde aplicó el procedimiento en ratones vivos, lo que permitió controlar grupos específicos de neuronas dentro del cerebro.

A partir de allí, la optogenética se convirtió en una de las herramientas más precisas para investigar el sistema nervioso. A diferencia de otras técnicas, permite intervenir sobre grupos concretos de células y observar de inmediato qué sucede cuando se modifica su actividad.

Entre otras aplicaciones, los científicos lograron estudiar circuitos asociados a recuerdos, emociones y conductas, además de avanzar en investigaciones vinculadas con enfermedades neurológicas y psiquiátricas. También existen trabajos experimentales que analizan su potencial para recuperar determinadas funciones visuales.

Deisseroth, nacido en 1971, es profesor de Bioingeniería, Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en la Universidad de Stanford. Hegemann, nacido en 1954, es profesor emérito de Neurociencia en la Universidad Humboldt de Berlín, mientras que Nagel, de 1953, se desempeña como profesor de Fisiología Molecular Vegetal en la Universidad de Wurzburgo.

Los tres investigadores compartirán los 12 millones de coronas suecas correspondientes al premio, equivalentes a unos 1,19 millones de dólares.